Allerta meteo. Salta il derby Barano-Procida e le altre gare isolane

In attesa della comunicazione della Lega Dilettante, i sindaci di Barano, Ischia e Forio hanno disposto la chiusura di tutti gli impianti sportivi dell’isola in considerazione dell’allerta meteo arancione in vista da questa sera e fino alle 21 di domani. Una decisione che rimanda a data da destinarsi sia il derby di Promozione tra Barano e Procida, sia la gara di Calcio a 5 serie C2 tra Fenix Ischia e Futsal Quarto