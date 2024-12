Allerta meteo per venti forti con raffiche e mare agitato fino a mercoledì prossimo. In arrivo neve a quota 500 mt e gelate

La Protezione civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate, su tutta la Campania. I venti forti e il conseguente moto ondoso sulle coste esposte, stanno già caratterizzando il quadro meteo attuale, ma permarranno sul territorio regionale almeno fino alle 18 di mercoledì 25 dicembre.

I fenomeni previsti evidenziano anche precipitazioni nevose intorno ai 500 metri di altezza, con apporti al suolo significativi e gelate, localmente persistenti.

Il nuovo avviso per vento e neve entra in vigore alle 18 di oggi, quando terminerà quello attualmente in essere con criticità Gialla per il possibile impatto al suolo delle precipitazioni di questi giorni.

Si raccomanda ai Sindaci di tutta la Campania di monitorare il verde pubblico e la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso, ricordando che l’allerta per vento forte e mare agitato non è associata ad alcun codice colore e, pertanto, è in vigore sebbene il quadro meteo per il rischio idrogeologico da temporali dalle 18 di oggi sia verde.

Si raccomanda altresì di attivare o mantenere in funzione i Centri Operativi comunali e predisporre tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile per mitigare i rischi connessi alla perturbazione in arrivo nonché alle precipitazioni nevose predisponendo, ove necessario, i mezzi spargisale.

Si ricorda agli automobilisti di mettersi in viaggio dotati di pneumatici da neve.