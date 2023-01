Allerta meteo, le decisioni di Enzo Ferrandino: sfollati e scuole chiuse

Si comunica che in virtù dell’allerta meteo di colore ARANCIONE diramata dalla Protezione Civile della Campania, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio del comune di Ischia per la giornata di domani martedì 17 gennaio. Si informa altresì la popolazione che nel pomeriggio di oggi si è riunito il COC presieduto dal sindaco Enzo Ferrandino ed è stata disposta l’evacuazione dei residenti nella zona di Monte Vezzi come già accaduto nei mesi scorsi.

E’ stata, infatti, avviata la procedura con le comunicazioni a mezzo telefonico e la Polizia Municipale provvederà ad informare i nuclei familiari interessati: è necessario lasciare le abitazioni per la sola durata dell’allerta meteo arancione prevista dalle ore 9:00 di martedì 17 gennaio alle ore 9:00 di mercoledì 18 gennaio. Si potrà trovare una sistemazione autonoma alternativa oppure trovare ospitalità nelle strutture alberghiere individuate e che saranno comunicate registrandosi presso il punto di ritrovo che, come previsto dal Piano di Protezione Civile, é individuato presso il Palazzetto dello Sport. Si raccomanda a tutta la cittadinanza di limitare gli spostamenti.