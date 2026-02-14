sabato, Febbraio 14, 2026
SERIE D ISCHIA CALCIO

Allerta meteo, Ischia-Flaminia non si giocherà

di Redazione Web
Ischia-Flaminia non si giocherà. La partita in programma domani allo stadio “Enzo Mazzella” è stata rinviata a causa delle avverse condizioni meteo e delle difficoltà nei collegamenti marittimi, con la cancellazione dell’unica corsa non effettuata in giornata da Pozzuoli.

La decisione è maturata nelle ultime ore, alla luce dell’impossibilità di garantire la regolare presenza della squadra ospite sull’isola e delle criticità legate alla sicurezza degli spostamenti. Il maltempo che sta interessando il Golfo ha infatti inciso direttamente sulla programmazione dei traghetti.

Nelle prossime ore sono attese comunicazioni ufficiali sulla data del recupero della gara, valida per il campionato di Serie D.

Il comunicato dell’Ischia Calcio

Con comunicato del 14/02/2026, reso noto alle ore 16:38 la LND ha comunicato il rinvio dell’incontro ISCHIA CALCIO – FLAMINIA CIVITA CASTELLANA, stante una presunta causa di forza maggiore denunciata dalla società ASD Flaminia Civita Castellana per un sedicente “blocco di traghetti” diretti ad Ischia nella giornata del 14/02/2026.
La società ISCHIA CALCIO, nel pieno rispetto delle decisioni assunte dalla LND, si riserva comunque di valutare ogni eventuale azione a tutela della rispettabilità e della reputazione della società ISCHIA CALCIO.

  Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano.

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

