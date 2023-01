L’allerta meteo di queste ore ha procurato pochi danni. A Casamicciola, sulla strada che porta alla Sentinella c’è un grosso fiume d’acqua e fango che scende verso valle ma è naturale considerando gli eventi atmosferici. A Ischia, invece, più coreografico è la rottura della cima dell’albero di Natale installato a Piazza degli Eroi e non ancora smontato come molte delle altre illuminazioni natalizie presenti sul territorio. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco per le verifiche del caso