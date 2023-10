Allerta meteo. Giosi Ferrandino ordina la chiusura anticipata delle scuole di Casamicciola

Riecco le allerte meteo e, questa volta, hanno un tono più serio del solito. Il sindaco di Casamicciola Terme, infatti, con propria ordinanza ha disposto la chiusura anticipata a partire dalle ore 11,00 di sabato 21 ottobre 2023, delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Casamicciola Terme, a tutela della sicurezza della circolazione, della incolumità pubblica a seguito di allerta gialla diramata dalla Protezione Civile in data 20 ottobre 2023 per possibili condizioni metereologiche di particolare intensità, oggi aggravate e che potrebbero ulteriormente peggiorare anche in considerazione dei cantieri aperti per lavori in corso.

La nota del primo cittadino del comune termale prende atto che “risulta pervenuto dalla Protezione civile avviso di allerta di colore GIALLO per possibili condizioni metereologiche avverse di notevole intensità, e in data odierna la situazione risulta essere peggiorata” evidenzia l’ordinanza che poi chiarisce che “si rende pertanto necessario, in via prudenziale e secondo il principio di precauzione, stabilire la chiusura anticipata delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio del Comune di Casamicciola Terme, per la giornata di Sabato 21 ottobre 2023 a partire dalle ore 11,00, a tutela della sicurezza della circolazione e della incolumità pubblica”.