Allerta meteo gialla. Domani SS270 chiusa dalle 6 alle 18.00

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo valido dalle 6 alle 18 di domani, martedì 13 dicembre, sull’intero territorio regionale incluse Ischia e le altre isole del Golfo e ad eccezione solo delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro). Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente anche intense.
L’allerta meteo prevede la chiusua della SS270 per tutta la durata dell’allerta stessa in attesa che si facciano lavori per la messa in sicurezza del costone che affaccia sul lungomare, che vengano installati dei containeir pieni prima dei newyersy e che vengano installati dei teloni a protezione.
Attenzione ai fenomeni connessi al rischio idrogeologico. Sono possibili Ruscellamenti superficiali con trasporto di materiale; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno; caduta massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per la saturazione dei suoli, anche in assenza di precipitazioni.
La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e tutte le misure previste dai rispettivi Piani comunali di Protezione Civile per prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni evidenziati con particolare riferimento al rischio idrogeologico.
La perturbazione insisterà sulla nostra regione anche nei prossimi giorni, prestare attenzione ai successivi avvisi della Protezione Civile Regionale.
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