Allerta meteo gialla, collegamenti marittimi a singhiozzo

Vento forte e mare molto mosso in queste ore nel golfo di Napoli con conseguenti ripercussioni sulla regolarità dei servizi marittimi per le tre isole partenopee.

Sin dalla prima mattinata sono state cancellate diverse corse dei mezzi veloci dirette o in partenza dai porti commerciali dell’isola d’Ischia; soppressi collegamenti veloci anche da e per Procida.
Regolari sino a questo momento le corse degli aliscafi da Capri per Napoli mentre sono saltate alcune di quelle previste con destinazione il porto di Sorrento.

Anche i collegamenti con navi traghetto risentono delle condizioni meteo sfavorevoli: sospese alcune corse da Procida per Pozzuoli e viceversa ed annunciata la cancellazione di altre previste da Napoli Porta di Massa per Ischia Porto e viceversa e da Pozzuoli per Ischia Porto mentre al momento non risultano variazioni delle corse previste da e per l’isola di Capri

  Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano.

