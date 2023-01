Allerta Meteo e allontanamento: il comune di Casamicciola “in contatto”. Elenco delle strade

Il Commissario Straordinario, Simonetta Calcaterra, invita la cittadinanza di

Casamicciola Terme ad iscriversi alla piattaforma “Sindaci in contatto 2.0” secondo le modalità riportate nella locandina allegata.

Ciò consentirà di essere sempre aggiornati su tutto ciò che è di interesse nel Comune, comprese le misure di protezione civile che le persone devono adottare in caso di allerta meteo. A questo proposito si allega l’elenco delle strade ricadenti nella Zona A4 e nella Zona D, individuate come aree a rischio dallo studio sulla pericolosità del territorio condotto dalla Regione Campania. In queste Zone, in caso di allerta gialla o arancione, seguendo le indicazioni del Comune, i cittadini dovranno allontanarsi per raggiungere le strutture alberghiere o recarsi presso sistemazioni alloggiative

autonome, fino al cessare dell’allerta

ELENCO DELLE STRADE CITTADINE ZONA A4 e ZONA D

ZONA A4

VIA SPIEZIERIA dal civico 12 a seguire

VIA I TRAVERSA SANTA BARBARA

PIAZZA MAIO dal civico 1 al civico 24

VIA MONTECITO dal civico 2 al civico 68 (numeri pari)

VIA SASSOLO dal civico n.4 a seguire (numeri pari)

VIA ARENALE escluso il civico 2

VIA EPOMEO dal civico 1 al civico 53 (numeri dispari)

VIA EPOMEO dal civico 2 al civico 22 (numeri pari)

PIAZZA BAGNI dal civico 6 al civico 9

CORSO GARIBALDI dal civico 83 al civico 91

VIA FUNNO dal civico 11 a seguire (numeri dispari)

VIA FUNNO dal civico 2 a seguire (numeri pari)

VIA ROMA civico 4 (p.lle nn. 1734,1647) e civico n. 8 (p.lle nn. 349,324,1643)

VIA SALITA TRESTA

VIA SALITA OMBRASCO

VIA TRESTA

VIA FASANIELLO

VIA COGNULO

VIA ACQUAPICCOLA

VIA CRETAIO CIVICO 105

CORSO VITTORIO EMANULE dal civico 106 (p.lla 163) fino alle sorgenti del PIO MONTE

DELLA MISERICORDIA

VIA DEI CARRI ESCLUSI immobili al foglio 6 p.lle 952, 1245,1246,1248,1162

VIA OMBRASCO dal civico 24 a seguire e dal civico 43 a seguire

VIA VALLE DEL COTTO dal civico 1 al civico 13

ZONA D

HOTEL ELMA

VIA RAMPE PARADISIELLO civico 24 e civico 22, foglio 8 p.lla n. 1047

VIA DOTT. MENNELLA civico 28

VIA EDDOMADE (VIA CASA SIANO) Foglio n. 1 p.lle n. 1378, 358, 1231, 1306, 1356, 1441,

797, 935,

VIA VICINALE CASTANITO foglio n. 1 p.lle 1229, 269, 271, 273, 1221