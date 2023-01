Allerta meteo, chiusura notturna della SS270 e percorso su Via Eddomade

Con l’emanazione dell’allerta meteo, la commissaria Calcaterra ha disposto alcune misure per la gestione della SS270 nel tratto interessato dal crollo alle spalle della Casa Cantoniera.

Il commisario ha ordinato di Istituire, dalle ore 7:00 alle ore 22:00 del giorno 09.12.2023, un presidio della Polizia Municipale del detto tratto di strada provvedendo, solo in caso di ricevimento del segnale di allerta, a chiuderlo

al traffico al fine di bloccare il transito di veicoli e persone, precisando che in assenza di detto segnale, la circolazione continuerà a senso unico alternato semaforico.

Inoltre, ha ordinato anche di chiudere dalle ore 00:01 alle ore 7:00 del giorno 09.01.2023 al traffico veicolare e pedonale il detto tratto di strada ad esclusione dei soli mezzi di soccorso, emergenza, trasporto rifiuti, trasporto

dei sanitari che devono raggiungere il locale ospedale e autobus EAV a vuoto. Durante la chiusura al traffico, dalle ore 00:01 alle ore 7:00 del giorno 09.01.2023, il transito sarà deviato su via Eddomade, via Principessa Margherita (altezza Hotel Gran Paradiso) fino a Piazza Marina per raggiungere la SS270, in entrambi i sensi di marcia.

Nel tratto di via Principessa Margherita il transito sarà consentito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Data la confomazione delle strade sopra indicate non è consentito il transito dei veicoli superiori a 6 mt di lunghezza o 7 t.