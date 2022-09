Allerta meteo, chiuse le scuole dell’isola

A causa del peggioramento del condizioni meteo e in virtù dell’allerta di colore arancione diffusa dalla Protezione Civile della regione Campania, é stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio dell’isola d’Ischia per la giornata di lunedì 26 settembre. Preghiamo la cittadinanza di limitare per quanto possibile gli spostamenti vista la situazione di potenziale pericolo. La decisione è stata assunta dai sindaci e dal commissario dei comuni dell’isola d’Ischia.

Stessa decisione del Commissario Calcaterra di Casamicciola