Allerta Meteo. Casamicciola chiude cimitero e campo sportivo

Ritenuto in via urgente, di dover porre in essere ogni azione utile a prevenire e/o comunque intervenire al verificarsi di scenari che potrebbero costituire un rischio per la sicurezza e la incolumità della cittadinanza o per i loro beni il commissario Calcaterra ha ordinato la chiusura dalle ore 21:00 di oggi venerdì 25 novembre 2022 e fino alle ore 21:00 di domani sabato 26 novembre 2022, del: Civico Cimitero; Pineta con parco giochi area Pio Monte della Misericordia; Campo Sportivo Di Meglio – Monti