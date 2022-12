Allerta meteo arancione, da Monte Vezzi 90 “sfollati”

L’allerta meteo arancione ha spinto il sindaco di Ischia a provvedere all’emissione dell’ordinanza di chiusura delle palestre, parchi e giardini pubblici e del cimitero comunale per avverse condizioni meteo per il giorno sabato 10 dicembre 2022 e monitoraggio previsto da allerta meteo regionale n. 062/2022 direzione generale 18 staff protezione civile emergenza

L’ordinanza, oltre a prevedere la chiusura per l’intera giornata di domani, sabato 10 Dicembre 2022, delle palestre, dei parchi e giardini pubblici e del cimitero comunale del Comune di Ischia, a tutela della sicurezza della circolazione, della incolumità pubblica; il monitoraggio come previsto dall’avviso di allerta meteo regionale da parte delle competenti strutture

comunali, della Protezione Civile e della Polizia Municipale su tutto il territorio comunale anche allentamento dalle zone pericolose di Monte Vezzi.

Sono 90, infatti, i cittadini che sono stati raggiunti dal comune di Ischia e che sono stati invitati a lasciare la propria abitazione. Presso il Palazzetto dello Sport è stato allestito un punto di ricovero con materassi e protezione civile. Questa volta, rispetto all’allerta gialla che aveva previsto l’allontanamento di 40 persone, il rischio è maggiore.

“La popolazione che alloggia o transita nelle aree più esposte al Rischio idraulico e/o idrogeologico, individuata in base a quanto indicato nel vigente Piano di Protezione Civile approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 15/11/2021 – Cfr. Rapporto Piano di emergenza comunale ed in

particolare allegate Tavole n. 6, 7 e 8 disponibile per la consultazione sulla home page del sito istituzionale dell’Ente – a prendere atto della condizione di criticità cui è esposto il territorio comunale a seguito degli eventi meteorologici in corso di verificazione e a porre in essere comportamenti ispirati a principi di massima prudenza e precauzione”

Il comunicato. Il comune di Ischia sta provvedendo a disporre in questi minuti l’evacuazione che interessa 90 cittadini alloggiati in zona Monte Vezzi, i quali devono lasciare le proprie abitazioni in vista dell’allerta meteo di colore arancione prevista dalle 23:59 di stasera. Per accelerare la comunicazione agli interessati sono stati inviati messaggi vocali ed SMS presso i numeri di cellulare di riferimento. I cittadini possono alloggiare in una sistemazione alternativa autonoma oppure presso il Palazzetto dello Sport di Ischia in via Fondobosso, dove la Protezione Civile li ospiterà presso il centro di accoglienza tempestivamente allestito. La disposizione di allontanamento è valida fino al termine dell’allerta meteo” si legge nella disposizione del COC (presieduto dal sindaco) riunitosi oggi non appena ricevuta notizia dell’allerta meteo arancione.