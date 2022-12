Allerta Meteo arancione, a rischio Via Pennenova Stennecchia a Forio

IL COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE, Vista la disposizione avuta, per le vie brevi in sede di COC, dal Sindaco alla presenza del Responsabile del VIII settore Ing. Luca De Girolamo, relativamente all’allerta meteo di colore ARANCIONE emanato dalla Protezione Civile Campania, appena ricevuto per la perturbazione che interesserà il nostro territorio che già avuto danni nel recente passato; Considerata la pericolosità di alcuni tratti viari non ancora interdetti alla circolazione, e tra questi via Pennanova Stennecchia;



E’ vietato il transito veicolare e pedonale in via Pennanova Stennecchia per la durata del suesposto allerta meteo. Per quanto sopra si dispone di effettuare a cura della Polizia Municipale puntuale informativa circa il contenuto del presente atto ordinativo ai residenti nelle abitazioni intercluse in detto stradale.

La Polizia Municipale e gli altri Agenti di Polizia Stradale sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.