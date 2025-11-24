Allerta Meteo Arancione, a Ischia e a Forio scuola chiuse

Le nuvole si addensano sopra l’isola e, questa volta, non sono soltanto una metafora stagionale. In vista dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile della Regione Campania a partire dalle 23.59 di oggi, i Comuni di Ischia e Forio hanno deciso di procedere con la chiusura delle scuole per la giornata di domani, adottando una linea di prudenza che punta a ridurre al minimo i rischi per studenti, famiglie e personale scolastico.

Al momento, le ordinanze ufficiali di chiusura non sono state ancora pubblicate sugli albi pretori comunali, ma da entrambe le amministrazioni filtra la conferma della decisione adottata, con gli atti formali attesi nelle prossime ore. Una scelta che si inserisce nella logica della prevenzione e non della rincorsa all’emergenza, evitando spostamenti inutili e concentrazioni di persone in un contesto di potenziale pericolo.

La Protezione civile regionale ha infatti segnalato una fase di instabilità marcata, con precipitazioni diffuse e localmente molto intense, invitando gli enti locali ad attivare le misure previste dai piani di protezione civile, in particolare per la tutela delle fasce più fragili della popolazione.