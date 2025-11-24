lunedì, Novembre 24, 2025
Allerta Meteo Arancione, a Ischia e a Forio scuola chiuse

Maltempo in arrivo sull’isola, la Protezione civile regionale dirama l’allerta arancione per rischio idrogeologico. I sindaci si muovono in anticipo rispetto al peggioramento previsto. Attese a breve le ordinanze ufficiali di sospensione delle attività didattiche.

di Redazione Web
Le nuvole si addensano sopra l’isola e, questa volta, non sono soltanto una metafora stagionale. In vista dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile della Regione Campania a partire dalle 23.59 di oggi, i Comuni di Ischia e Forio hanno deciso di procedere con la chiusura delle scuole per la giornata di domani, adottando una linea di prudenza che punta a ridurre al minimo i rischi per studenti, famiglie e personale scolastico.

Al momento, le ordinanze ufficiali di chiusura non sono state ancora pubblicate sugli albi pretori comunali, ma da entrambe le amministrazioni filtra la conferma della decisione adottata, con gli atti formali attesi nelle prossime ore. Una scelta che si inserisce nella logica della prevenzione e non della rincorsa all’emergenza, evitando spostamenti inutili e concentrazioni di persone in un contesto di potenziale pericolo.

La Protezione civile regionale ha infatti segnalato una fase di instabilità marcata, con precipitazioni diffuse e localmente molto intense, invitando gli enti locali ad attivare le misure previste dai piani di protezione civile, in particolare per la tutela delle fasce più fragili della popolazione.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

