Allerta meteo a Casamicciola. Sfollamento dei cittadini dalle 16.00 di oggi

Alle ore 12.00 di oggi, 8 gennaio 2023, è stato diramato dalla Regione Campania il bollettino meteo che prevede allerta gialla dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani con piogge anche a carattere di rovescio o temporale localmente di moderata intensità. Pertanto gli abitanti di Casamicciola Terme residenti o domiciliati nella zona A4 e nella zona D, in via precauzionale, dalle ore 16 devono allontanarsi dalle proprie abitazioni e recarsi presso le strutture alberghiere individuate dal comune per ciascun nucleo familiare oppure, se preferiscono, trovare una sistemazione alloggiativa in via autonoma.

I nuclei familiari saranno contattati telefonicamente o dai vigili urbani per comunicazioni circa la struttura presso cui recarsi, oppure potranno telefonare al numero verde 800850114 per ottenere ulteriori informazioni.

In caso di necessità è previsto un servizio di navetta in piazza marina dalle ore 16 alle ore 19.

Gli abitanti della zona b devono rimuovere i veicoli dalla strada ed evitare durante la pioggia l’utilizzo di scantinati e dei piani bassi. Gli abitanti della zona C – durante la pioggia devono evitare gli spostamenti e l’utilizzo di scantinati e dei piani bassi la mappa con la perimetrazione delle aree.

ELENCO DELLE STRADE CITTADINE ZONA A4 , B, D

ZONA A4

VIA SPIEZIERIA dal civico 12 a seguire

VIA I TRAVERSA SANTA BARBARA

PIAZZA MAIO dal civico 1 al civico 24

VIA MONTECITO dal civico 2 al civico 68 (numeri pari)

VIA SASSOLO dal civico n.4 a seguire (numeri pari)

VIA ARENALE escluso il civico 2

VIA EPOMEO dal civico 1 al civico 53 (numeri dispari)

VIA EPOMEO dal civico 2 al civico 22 (numeri pari)

PIAZZA BAGNI dal civico 6 al civico 9

CORSO GARIBALDI dal civico 83 al civico 91

VIA FUNNO dal civico 11 a seguire (numeri dispari)

VIA FUNNO dal civico 2 a seguire (numeri pari)

VIA ROMA civico 4 (p.lle nn. 1734,1647) e civico n. 8 (p.lle nn. 349,324,1643)

VIA SALITA TRESTA

VIA SALITA OMBRASCO

VIA TRESTA

VIA FASANIELLO

VIA COGNULO

VIA ACQUAPICCOLA

VIA CRETAIO CIVICO 105

CORSO VITTORIO EMANULE dal civico 106 (p.lla 163) fino alle sorgenti del PIO MONTE DELLA MISERICORDIA

VIA DEI CARRI ESCLUSI immobili al foglio 6 p.lle 952, 1245,1246,1248,1162

VIA OMBRASCO dal civico 24 a seguire e dal civico 43 a seguire

VIA VALLE DEL COTTO dal civico 1 al civico 13

ZONA B

VIA PIO MONTE DELLA MISERICORDIA E PIAZZALE ANNA DE FELICE

ZONA D

HOTEL ELMA

VIA RAMPE PARADISIELLO civico 24 e civico 22, foglio 8 p.lla n. 1047

VIA DOTT. MENNELLA civico 28

VIA EDDOMADE (VIA CASA SIANO) Foglio n. 1 p.lle n. 1378, 358, 1231, 1306, 1356, 1441, 797, 935,

VIA VICINALE CASTANITO foglio n. 1 p.lle 1229, 269, 271, 273, 1221