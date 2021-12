Allerta che? |#4WD

Forse Vi ho già raccontato questo episodio, ma oggi ne torna a bomba l’attualità.

Quando eravamo giovani studenti, i miei fratelli ed io dovevamo andare a scuola ad ogni costo e, soprattutto, con qualsiasi condizione meteo. Mia madre, donna dolcissima ma particolarmente intransigente rispetto al dovere di ciascuno, anche nelle giornate di peggior temporale precettava la cara zia Clara, che in Cinquecento o in 126, secondo le epoche, doveva guidarci in tempo per entrare in classe.

Tantissimi adolescenti non sanno neppure come si chiami il Presidente della Repubblica, o lo confondono con quello del Consiglio dei Ministri. E farebbero lo stesso con il nome del loro Sindaco, come accadeva sovente fino a poco tempo fa; fin quando, cioè, è nata la “moda” dell’allerta meteo, che viene proclamata in serata proprio dal primo cittadino di ciascun Comune, con gli studenti connessi ai suoi profili social per tentare, al minimo nuvolone, di “terziarsi” la sospensione delle lezioni per il giorno successivo e inviargli ogni possibile benedizione. Come poter dimenticare, quindi, il nome di cotanto benefattore?

La scuola non è solo per antonomasia la “seconda famiglia” dei nostri figli: essa è realmente la longa manus di noi genitori, che intenti al lavoro o alle faccende domestiche (o magari a tutt’e due), viviamo con la certezza che quanto si cerca di insegnar loro a casa prosegua poi nel più adeguato dei modi, se non meglio, anche tra i banchi. Ma se questi falsi timori da temporale -che definirei più adeguatamente “fraccomodità contemporanee”- vengono sostenuti già in famiglia, assecondando la gioia di un adolescente per un giorno di scuola perso e privandolo, così, anche del piacere di fare, ogni tanto, il più classico dei “filoni” (chi te li dà più i nostri venerdì al Cretajo…), allora credo che il nostro contesto sociale sia giunto veramente alla proverbiale frutta.

La palestra di vita dei nostri ragazzi necessità di trainer migliori. Chi aspettiamo?