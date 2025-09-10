mercoledì, Settembre 10, 2025
Casamicciola TermeIN EVIDENZA

Casamicciola sotto allerta arancione: scuole chiuse, strade sgombre e possibili evacuazioni

Redazione Web
La Regione Campania annuncia piogge e temporali fino all’11 settembre: misure straordinarie per la sicurezza, evacuazioni possibili nelle aree più a rischio

A Casamicciola Terme scatta una nuova emergenza meteo. La Regione Campania ha diramato per la giornata di oggi un bollettino di allerta arancione per rischio meteo-idrogeologico connesso a temporali, valido dalle 14 di questo pomeriggio fino alle ore 14 di giovedì 11 settembre. La misura si accompagna a una serie di prescrizioni rivolte alla popolazione, suddivise in base alle diverse zone del territorio comunale.

In via Monte della Misericordia, rientrante nella zona B, i residenti sono chiamati a rimuovere i veicoli dalla strada e a non utilizzare cantine e piani bassi in caso di pioggia. Per la zona C l’invito è a limitare gli spostamenti ed evitare l’uso dei locali interrati.

Più articolato il piano per le aree A4 e D: solo in caso di superamento delle soglie di pericolo, il presidio territoriale provvederà ad avvisare la popolazione e a predisporre l’eventuale trasferimento presso strutture alberghiere individuate dal Comune, con la possibilità di trovare una sistemazione autonoma.

L’amministrazione ha attivato un numero verde, 800 850 114, per informazioni e aggiornamenti. La mappa delle aree a rischio e l’elenco delle strade interessate sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Casamicciola Terme, nella sezione dedicata all’“Emergenza alluvionale”.

Accanto alle misure territoriali, l’ordinanza richiama tutta la cittadinanza a una serie di cautele. Viene raccomandato di allontanarsi da zone esposte al vento e a possibili distacchi di oggetti, di evitare aree depresse e strade vicine a impluvi e corsi d’acqua, di prestare attenzione a pali, strutture provvisorie e gazebo, così come alle aree verdi e alle strade alberate per il rischio di caduta di rami. Le raccomandazioni si estendono anche al mare: è vietata la balneazione, viene raccomandata prudenza per la nautica da diporto e l’obbligo di mettere in sicurezza imbarcazioni e strutture presenti lungo la costa.

Il Comune ha disposto inoltre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, del cimitero, del campo sportivo di Di Meglio, dei parchi pubblici, delle marine più esposte, oltre alla sospensione delle attività legate a cantieri, appalti e trasporti di materiali sul territorio comunale.

Misure drastiche, ma necessarie, per affrontare un’allerta che si annuncia complessa e che richiama ancora una volta il fragile equilibrio idrogeologico di Casamicciola e dell’intera isola d’Ischia.

Autore

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

