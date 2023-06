Allenatori: Serappo prosciolto dalle accuse di Ulivieri e Perdomi

Il Tribunale di Napoli – Sezione di Ischia al termine dell’udienza del 19 giugno scorso ha prosciolto il tecnico professionista Daniele Serappo nel procedimento penale innescato dalla querela a firma del Presidente dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio (AIAC) Renzo Ulivieri.

La querelle tra i due tecnici, che ormai da anni interessa la politica calcistica ed in particolare il mondo degli allenatori di calcio, pare così giungere all’epilogo. Serappo (ex Consigliere Nazionale AIAC), difeso dall’avvocato Giulio Destratis, ottiene il secondo proscioglimento in pochi mesi.

A febbraio scorso, difatti, il medesimo Tribunale dichiarava il “non doversi procedere” nei confronti del tecnico isolano in un altro processo penale incardinatosi in seguito alla denuncia di Luca Perdomi, all’epoca dei fatti Vicepresidente AIAC ed ora Direttore Generale dell’associazione degli allenatori. In quel procedimento a difendere l’allenatore Serappo un collegio composto dai legali pugliesi Giulio Destratis e Manolo Gennari e dal ligure Riccardo Passeggi.