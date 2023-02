Allegri “Trovato un equilibrio dopo la mazzata del -15”

TORINO (ITALPRESS) – “Le ultime due vittorie sono state importanti, una in Coppa Italia, che ci ha permesso l’approdo in semifinale, e una in campionato dopo un punto in tre partite. Domani ci vorrà pazienza e ordine, la Fiorentina è una squadra che corre e pressa”. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, cerca di mantenere i piedi per terra e guardare la realtà, con una classifica che vede i bianconeri fuori dall’Europa. Contro i viola, match in programma domenica alle 18 all’Allianz Stadium, servirà nuovamente fare bottino pieno per continuare ad alimentare l’obiettivo di scalare più posizioni possibili: “Dobbiamo concentrarci sugli obiettivi piccoli, ovvero raggiungere le squadre che abbiamo davanti. Facciamo un passo alla volta. La squadra sta facendo un buon lavoro, bisogna migliorare durante la partita. Domani ci vuole una prestazione migliore rispetto alla Salernitana per battere la Fiorentina. Guardiamo quelli davanti. Siamo lì, facciamo un passettino alla volta per agguantare quelli davanti”. Il tecnico bianconero, parlando del possibile undici che scenderà in campo, non ha escluso l’ipotesi tridente, Di Maria, Vlahovic e Chiesa: “Se per il tridente bisogna cambiare modulo? Dipende. Si può giocare con i centrocampisti, a 4 dietro, o anche a 3 dietro. E’ questione che, per giocare tutti insieme, bisogna tutti darsi una mano. Hanno dato ampia disponibilità”. Il tecnico bianconero è tornato a parlare anche della sentenza e di che tipo di risposte ha avuto dalla squadra: “I ragazzi sono stati molto bravi, come in tutte le cose. C’è un momento di adattamento. Dopo la sentenza di Napoli, è arrivata la mazzata. E’ umano, altrimenti ci raccontiamo delle non verità. Ora la squadra ha trovato un suo equilibrio, ci siamo dati mini obiettivi. Domani bisogna far bene, la Fiorentina è sotto e può raggiungerci. Bisogna essere bravi e fare un passo alla volta, facendosi trovare al meglio”. Infine, su Pogba, Allegri ha concluso: “Il menisco esterno è noiosissimo, perchè finchè il ginocchio non trova assestamento dà fastidio ogni tanto. Lo stanno seguendo, sta lavorando e lui ci sta mettendo tutto l’impegno possibile ma al momento non è a disposizione. Lunedì Bonucci farà allenamento con la squadra, sarà a disposizione per l’Europa League contro il Nantes. E’ un recupero importante. Milik è ancora distante, Kaio anche”.

– foto LivePhotoSport –

