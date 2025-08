Alleggerire le fatiche. Il commento alla nomine parrocchiali

Nessun terremoto, ma segnali precisi: a Ischia il Vescovo punta sulla continuità e sulla concretezza, ridisegnando con misura gli incarichi dei parroci

LUCIANO CASTALDI | Tanto tuonò che… spuntò il sole. Più che veri e propri avvicendamenti, quelli da poco decretati dal Vescovo di Ischia Mons. Carlo Villano, mi sembrano soprattutto conferme. L’obiettivo mi pare abbastanza chiaro: dare continuità all’azione pastorale dei parroci, rasserenare gli animi, far prevalere un clima di collaborazione allargata tra le diverse comunità parrocchiali. Chi lavorava tanto, lavorerà di più.

Chi faceva poco, farà ancora meno. Bene. Vedremo ora se, da qui ai prossimi mesi, ci saranno ulteriori, clamorose novità. Ma non credo.Intanto saluto con gioia la nomina del nuovo amministratore della mia parrocchia, quella di Santa Maria di Montevergine a Forio, che – voglio ricordarlo – subito dopo quella di San Leonardo a Panza, è la seconda più grande del Decanato. Una comunità che, forse, ultimamente è stata leggermente trascurata, pur rappresentando un sicuro punto di riferimento per i quasi quattromila fedeli locali, ma anche per i tanti turisti che, purtroppo, da qualche anno spesso trovano chiusa, o senza celebrazioni la Chiesa di San Francesco di Paola, sede parrocchiale, oltre che la più vicina alla spiaggia e agli alberghi della zona.

Per il resto, mi pare di capire che l’intenzione di Mons. Vescovo sia anche quella di “alleggerire” le “fatiche” di quella parte di clero che inizia a sentire il peso degli anni. È vero, le truppe sono oramai ridotte al lumicino e bisogna necessariamente giocare con una coperta sempre più corta e in alcuni punti sfilacciata.

Una strategia che mira a rasserenare gli animi, ricucire comunità e fronteggiare con realismo la carenza di vocazioni. Intanto, restano interrogativi sul ruolo di quei sacerdoti che, pur incardinati in Diocesi, paiono vivere una vocazione intermittente

Ma non perdiamo la speranza: il Signore sa cosa fare. Nel frattempo resta da capire la posizione di tutti quei preti che, dopo essere stati ordinati e incardinati nella nostra Diocesi (promettendo dunque obbedienza al Vescovo e servizio a questa porzione di Chiesa locale), oggi non ricoprono (per diversi motivi) alcun incarico e zompettano un po’ di quà un po’ di là. Bene le tournè, le missioni, gli anni sabatici, le trasferte, i ritiri e i tifosi al seguito.

Ma i fedeli isolani, anche quelli del Terzo Millennio, hanno bisogno di legami saldi, di punti di riferimento consolidati, di rapporti umani, di continuità, di prossimità. Il prete è (dovrebbe essere) anche “pastore” a cui vengono affidate pecore un poì sordarelle, le quali hanno bisogno di riconoscere, di “abituarsi”, di “familiarizzare” con la sua voce. Il parroco è, difatti, anche padre, confidente, consigliere.

Troppi “padri” che vanno e che vengono creano un bordello, non una comunità. Troppi “fenomeni” che appaiono e scompaiono, che sovente legano e sciolgono, che predicano obbedienza ma poi cadono in preda alle crisi epilettiche se vengono richiamati a praticare la stessa virtù…

Troppi galli a cantare non fa mai giorno, ma solo inutile protagonismo, con tanto di show e raduni estemporanei di gente facilmente suggestionabile, condizionabile, manovrabile. Un culto della personalità inutile e dannoso che non fa bene a nessuno, anche se poi ci si illude di starsene al sicuro, trincerandosi dietro l’amboni, casule, frasi colte, battute cretine e offese gratuite contro quei laici rei di avere (anche loro) una testa e di usarla, non solo per metterci il cappello (o la gelatina colorata).