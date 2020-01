Alleanza Assicurazioni riqualifica gli arredi di una scuola palermitana

CORLEONE (PALERMO) (ITALPRESS) – Gli studenti dell’Istituto Comprensivo Giuseppe Vasi di Corleone hanno incontrato Davide Passero, amministratore delegato di Alleanza Assicurazioni. La compagnia assicurativa ha riqualificato banchi, cattedre, sedie e armadi, per cinque aule del plesso, andate distrutte a causa del nubifragio che si è abbattuto sulla città nel novembre del 2018. Alleanza Assicurazioni ha inoltre donato all’istituto una lavagna interattiva multimediale.

All’incontro hanno partecipato anche il vicesindaco di Corleone, Maria Clara Crapisi, l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione, il dirigente scolastico Vincenzo Di Salvo, l’ispettore territoriale nazionale Salvatore Pennisi e i responsabili territoriali di Alleanza Assicurazioni, Pietro Lombardo e Mario Midulla.

“Educare i bambini di oggi significa garantire un futuro migliore agli adulti di domani – ha detto Passero -. Per questo abbiamo voluto offrire agli alunni gli strumenti per affrontare il mondo, ma anche la speranza di avere un impatto su di esso. Un’impresa che vuole essere rilevante deve saper dare il suo contributo per lo sviluppo delle comunità in cui opera”.

L’Istituto Giuseppe Vasi aderisce a “Ora di Futuro”, un progetto di educazione per i bambini che coinvolge insegnanti, famiglie, scuole primarie e reti no profit di tutta Italia, promosso da Generali Italia, Alleanza Assicurazioni e dalla fondazione The Human Safety Net. Nel primo anno del progetto “Ora di Futuro” sono stati coinvolti oltre 30 mila bambini di 2500 classi della scuola primaria in tutta Italia, sono stati inaugurati 11 centri per i bambini da 0-6 a anni in collaborazione con le Onlus, sostenute anche dai dipendenti di Generali Country Italia con 10 mila ore di volontariato di impresa e 10 mila viaggi solidali.

