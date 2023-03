Allarme amianto a Monterone, arriva l’ordinanza sindacale

Ugo De Rosa | Allarme amianto a Monterone. Al Comune è stato trasmesso un esposto (redatto dal legale dei vicini, presumibilmente) con il quale si segnalava la presenza di una condotta in eternit in una proprietà.

La segnalazione ha dato il via a un’attività da parte degli uffici competenti: hanno infatti relazionato, dopo un sopralluogo, la Unità Operativa Semplice di Prevenzione Luoghi di Lavoro e Medicina del Lavoro dell’Asl e la Polizia Municipale unitamente al responsabile del Settore V.

L’Asl, in particolare, ha richiesto al sindaco di Forio «di disporre, nei confronti dei soggetti innanzi generalizzati in qualità di soggetti obbligati, di effettuare ad horas presso un laboratorio autorizzato un campionamento del materiale di che trattasi al fine della definizione tipologica dello stesso e, nel caso di riscontro analitico positivo per presenza di materiale contenente amianto, provvedere ad effettuare la bonifica dello stesso a mezzo ditta abilitata previo programma di monitoraggio e smaltimento».

E Del Deo si è attivato emanando la conseguente ordinanza, ritenendo sussistenti «le ragioni di celerità e d’urgenza in presenza delle quali si prescinde dalla comunicazione di avvio del procedimento, tenuto conto che i manufatti contenenti amianto, qualora non mantenuti correttamente e non bonificati (se lo stato conservativo lo renda necessario), possono dare corso alla liberazione di fibre, con pregiudizio della salute pubblica, trattandosi di area fortemente antropizzata».

Una ordinanza sindacale contingibile ed urgente per motivi di salute pubblica, in considerazione del fatto «che i manufatti de quo rappresentano un rischio diretto ed attuale per la salute pubblica, atteso il possibile rischio di rilascio di fibre di amianto nell’ambiente circostante e vista la presenza di fabbricati limitrofi».

Dunque è stato ordinato «ai proprietari del cespite a cui risulta asservata la condotta de quo: di provvedere quanto prima, e comunque non oltre entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, 1) a trasmettere certificato analitico del contenuto dei manufatti di cui in premessa, rilasciato da laboratorio accreditato, unitamente a dichiarazione sottoscritta dalla proprietà; 2) qualora rinvenuto contenuto di amianto, a trasmettere copia del programma di controllo, custodia e manutenzione adottato».

In caso venisse accertata la necessità di provvedere alla bonifica dei manufatti, l’intervento dovrà essere eseguito in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.

Del Deo ha anche nominato rup il dirigente del Settore VIII ing. Luca De Girolamo.