All’Antica Fornace sfilano i Vini Mazzella e ci si prepara all’amore…

In vista del prossimo appuntamento “a la carte” per San Valentino, all’Antica Fornace c’è ancora il retrogusto e il sapore della serata vissuta con gli amici di Vini Mazzella.

Una serata speciale che ha coniugato ottima gastronomia con alcuni dei vini più buoni prodotti sull’isola d’Ischia è andata in scena venerdì scorso all’Antica Fornace, il ristorante di Roberto Albano ed Alessandro Trani che sorge sulla strada che da San Pasquale conduce al Cretaio.Un evento enogastronomico che ha voluto essere un omaggio alla cucina tipica della nostra regione ma soprattutto ai prodotti delle cantine Antonio Mazzella, la casa vinicola di Campagnano che negli ultimi anni ha saputo guadagnarsi i favori della critica aggiudicandosi numerosi e prestigiosi riconoscimenti per i suoi vini, primo fra tutti il Vigna del Lume, divenuto autentico best seller del catalogo commerciale della famiglia Mazzella.

Lo chef Marcello Lepre ha preparato un articolato menù che prevedeva un antipasto decisamente primaverile con fave, caciotta e ventresca accompagnato da Alema rosè, un prosecco giovane ed invitante; il primo piatto era poi un inno alla tradizione gastronomica partenopea: fusillone al ragù napoletano, cotto a bassa temperatura per 6 ore a cui è stato accoppiato il Per e Palumm, un rosso intenso e profumato.Per secondo è stato servito un medaglione di cuberoll ai carboni che è stato magnificamente coniugato al Nero 70, l’ammiraglio dei rossi di casa Mazzella, un vino dalla struttura complessa e dalla gradazione importante prodotto in appassimento nella settimana di novembre con uve Guarnaccia e Piedirosso. A concludere il dessert, una deliziosa e freschissima torta mimosa della pasticceria Buono realizzata con crema chantilly, pan di spagna e fragole che i commensali hanno potuto gustare in abbinamento con il Villa Campagnano, lo spumante extra dry speziato e floreale, altro cavallo di battaglia delle Cantine Mazzella.

“Siamo stati onorati” dice Roberto Albano “di questa serata insieme a Nicola Mazzella ed ai prodotti che realizza con la sua famiglia, autentiche eccellenze della terra ischitana che riscuotono sempre maggior successo: sono risultati meritati per imprenditori ischitani infaticabili e che hanno saputo elevare la qualità dei loro prodotti con lungimiranza ed intuito”

E all’Antica Fornace vi aspettano per San Valentino: incluso entreè, brindisi di benvenuto e dolce degli Innamorati incluso. La serata sarà allietata dalla splendida voce di Erminina Verde. Prenotazione obbligatoria 081 1902 7488