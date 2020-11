ALLAGATA VIA PIANO: DANNI INGENTI E PROBLEMI ATAVICI. Gli abusi dei privati e i danni ai cittadini!

Le foto, i video e le testimonianze che arrivano, questa mattina, da Via Piano a Testaccio sono la prova che il sistema è fallito. Occhi chiusi su interventi privati che hanno occluso alvei e vie di fuga dell’acqua, problemi storici di responsabilità tra EVI, Comune e altri enti non possono e non devono pesare sui cittadini.

I danni da allagamento del ditta Fasam, alla Marmi Pistola e alla abitazioni dei cittadini di Via Piano sono ingenti. L’arrivo dei Vigili del Fuoco, allertati e giunti sul posto con un ritardo considerevole, è solo un palliativo. Via Piano merita rispetto.