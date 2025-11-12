Allagamenti a Lacco Ameno, Giacomo Pascale mette l’Evi con le spalle al muro

Come periodicamente dimostrano gli allagamenti che si verificano in casi di forti piogge, i lavori “tampone” eseguiti dall’Evi al sistema fognario del Corso Angelo Rizzoli a Lacco Ameno sono serviti a ben poco. Emergono sempre ulteriori criticità e come verificatosi durante gli ultimi nubifragi, la strada continua a trasformarsi in fiume.

Ora Giacomo Pascale, di fronte all’evidenza, ha adottato una decisione “dura”, ordinando all’Evi di provvedere urgentemente e senza indugi.

Il sindaco ha infatti adottato ordinanza contingibile ed urgente per motivi igienico sanitari e di pubblica sicurezza per «esecuzione di lavori per la rimozione delle ostruzioni e il ripristino della funzionalità del sistema fognario e idrico lungo Corso Angelo Rizzoli».

In premessa riferisce che «sono pervenute segnalazioni verbali da parte di cittadini e titolari di esercizi commerciali siti nello slargo di Corso Angelo Rizzoli, concernenti allagamenti verificatisi a seguito di ostruzione del canale fognario misto, in occasione degli ultimi eventi piovosi».

Di conseguenza «si rende necessario intervenire con urgenza per evitare il ripetersi di tali eventi e per tutelare l’igiene pubblica, la salute dei cittadini e la sicurezza dei luoghi».

La situazione, evidenzia il primo cittadino, «rappresenta un pericolo per la pubblica incolumità e per la salubrità dell’ambiente, essendo il tratto di canale interessato dalla ostruzione utilizzato anche come scolmatore d’emergenza della fogna mista esistente su Corso Angelo Rizzoli, gestita dalla E.V.I. S.p.A.».

Quindi richiama che «la gestione del servizio idrico integrato (acquedotto e fognatura) del Comune di Lacco Ameno è affidata alla società EVI S.p.A.; l’EVI S.p.A. ha competenze tecniche in grado di poter mettere in esecuzione gli interventi mirati alla risoluzione delle problematiche».

VERIFICA DELLE CAUSE E MESSA IN SICUREZZA

A sostegno della urgenza, l’ordinanza sindacale sottolinea che «essendo attualmente in corso la stagione invernale, caratterizzata da frequenti precipitazioni e condizioni meteorologiche avverse, sussiste un concreto rischio di ripetizione degli episodi di allagamento già verificatisi, rendendo pertanto indifferibile e urgente l’intervento di disostruzione e messa in sicurezza della rete».

Di qui la necessità di «disporre un intervento immediato di disostruzione, pulizia e ripristino della piena funzionalità della rete, nonché la verifica delle cause e la messa in sicurezza dell’infrastruttura per prevenire ulteriori danni».

Trattandosi di ordinanza contingibile e urgente, non era necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, ma è stata trasmessa al prefetto di Napoli.

Pascale pertanto ordina all’Evi «di provvedere CON ESTREMA URGENZA e senza indugio: alla rimozione della ostruzione ed al ripristino della funzionalità del tratto terminale del canale fognario misto che sfocia sull’arenile, sottostante allo slargo del Corso Angelo Rizzoli, dal quale prendono accesso i ristoranti all’insegna: “O Padrone Do Mare” – “Onda Blu”, oltre ai negozi: “Mario d’Ischia Due” – “La Perla Nera” – “Bollicine” e “Green Island”;

all’esecuzione di tutte le verifiche tecniche ed agli interventi ritenuti necessari a garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche e di quelle scolmate;

alla redazione e trasmissione al Comune di una relazione tecnica illustrativa degli interventi effettuati e sulle misure adottate, in uno ad eventuali proposte migliorative finalizzate alla prevenzione di ulteriori criticità».

Per prevenire eventuali “resistenze” da parte dell’Evi, l’ordinanza dispone che «la Polizia Municipale, in particolare, e tutti gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di prestare la necessaria assistenza e verificare il preciso adempimento di quanto innanzi disposto e notificato alle parti interessate, nei modi e termini di rito, con avvertenza di relazionare allo scrivente per l’adozione d’ogni eventuale successivo provvedimento che si rendesse necessario».

L’Evi con le spalle al muro. La domanda – che si pongono soprattutto i lacchesi – è: questi ulteriori lavori serviranno veramente a risolvere il problema?