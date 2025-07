Alla Mandra è far west di giorno, “gomorra” all’alba: spiaggia occupata e guai a parlare…

Cittadini onesti ostaggio dell’inciviltà e le istituzioni “mute”

Nel cuore dell’estate 2025, Ischia si ritrova nuovamente a fare i conti con una piaga che ogni anno torna a infestare le sue spiagge: l’occupazione abusiva e arrogante di lettini e ombrelloni sulle aree libere del litorale. Un gesto tanto comune quanto incivile, figlio di un menefreghismo dilagante che sembra aver messo radici profonde in un’isola sempre più abbandonata al proprio destino.

La scena si ripete ogni mattina, come un rituale ormai consolidato nell’illegalità. Appena l’alba tinge di luce il profilo dell’isola, ci sono già ombrelloni piantati nella sabbia, sedie sdraio sistemate con cura, asciugamani distesi a segnare territori che dovrebbero appartenere a tutti. Le spiagge libere vengono colonizzate prima ancora che il sole sia alto, in una corsa silenziosa ma spietata alla conquista di uno spazio che per legge dovrebbe restare accessibile a chiunque. E guai a provare a spostare una sedia, a reclamare un pezzo di sabbia libera: si rischia l’aggressione.

I pochi che osano opporsi, che chiedono spiegazioni ai presunti “proprietari” di lettini e ombrelloni, vengono zittiti con insulti o minacce, e in più di un caso si è arrivati perfino a sfiorare la rissa. A Ischia, oggi, per pretendere il rispetto della legalità su una spiaggia, si rischia di finire all’ospedale. Un paradosso che racconta tutto il degrado e l’abbandono in cui l’isola è precipitata.

Eppure, le denunce non mancano. I cittadini segnalano, chiamano, scrivono. Ma le risposte non arrivano. La Polizia Municipale, anche se impegnata nella caccia ai ciclisti elettrici, ignora le chiamate. Le autorità comunali, per contro, sembrano troppo impegnate a non pestare piedi scomodi: chi oggi occupa abusivamente una spiaggia e che domani, tuttavia, non porterà voti (o pochi, in realtà). Ed è qui che la legalità si piega alla convenienza, in un gioco squallido che i cittadini onesti pagano ogni giorno.

Il malcostume, però, non si ferma alla sabbia. Le strisce blu, soprattutto tra Ischia Ponte e la Mandra, sono sistematicamente occupate anche da chi non avrebbe titolo. E il parcheggio che dovrebbe alleggerire la pressione resta lì, incompiuto e inutile, monumento all’inefficienza e alle solite beghe politiche che da anni paralizzano ogni sviluppo.

Nel frattempo, le poche case affittate alla “vecchia maniera” accolgono in condizioni opache decine di persone, talvolta ammassate in spazi ridotti, che poi si riversano per le strade e sulle spiagge, spesso trasformandole in territori senza regole. Lo fanno con arroganza, certi dell’impunità, forti del silenzio complice degli enti che dovrebbero vigilare e invece chiudono un occhio, quando non entrambi.

E allora sì, si potrebbe scrivere un libro. Ma la verità più amara è che ogni parola, ogni appello, ogni grido di allarme lanciato da chi ama quest’isola viene lasciato cadere nel vuoto. Finché un giorno ci si ritrova a piangere per l’ennesimo incidente, come quello che ha visto una bambina di tre anni finire in ospedale, travolta da un giovane incosciente su una bici elettrica. E allora ci si indigna, si grida allo scandalo, si pretendono controlli. Ma è solo ipocrisia. Perché l’inciviltà non nasce in un giorno, è il frutto di anni di assenza, di tolleranza, di complicità silenziosa.

Chi dovrebbe garantire ordine e decoro ha scelto da tempo il comodo rifugio dell’omertà istituzionale. Ma questa Ischia non è più sostenibile. È ora che le parole diventino azioni. Che le spiagge tornino libere. Che le regole tornino a valere per tutti. Che la voce dei cittadini onesti trovi finalmente ascolto.