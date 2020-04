“All in” per i buoni spesa a Ischia. Enzo “ruba” ai poveri

Ischia approva tutte le istanze e riduce il contributo ai veri poveri. Il comune non istruisce le pratiche ed espone i cittadini al reato penale e alla restituzione dei soldi. Il tutto per salvare gli amici del potere che non avevano i requisiti...

Gaetano Di Meglio | Una menata di cunfietti , una manovraccia para-elettorale che avrebbe fatto invidia ai peggiori protagonisti della prima repubblica è quella apparecchiata dalla amministrazione comunale di Ischia per la vicenda dei buoni spesa.

Ricapitolando i punti salienti della questione: molti comuni isolani hanno proceduto correttamente agli adempimenti di rito per distribuire il contributo arrivato dal governo per le famiglie in difficoltà per l’emergenza covid; hanno approntato le graduatorie sulla base dei requisiti dei richiedenti, assumendosi l’ingrato ruolo di lasciare qualcuno fuori.

Forio pure si era attrezzata nel solco della correttezza ma qualcosa è andato storto e bisognerà rifare le graduatorie, lo avrete probabilmente saputo o letto dalle nostre cronache.

Nel comune capoluogo è andata in scena invece una manovra alla Achille Lauro, non il cantante, bensì l’armatore diventato sindaco di Napoli distribuendo pacchi di farina, zucchero e pasta nei quartieri popolari della città nell’imminenza delle elezioni.

Vi avevamo infatti già informati che Enzo Ferrandino aveva mostrato subito di voler monopolizzare la distribuzione dei buoni spesa, facendo inviare alla sua casella di posta elettronica le richieste per i buoni. Poi non si è fermato, è riuscito a fare di peggio.

Il comune di Ischia infatti non ha elaborato alcuna graduatoria per i buoni spesa concedendoli di fatto a tutti i richiedenti.

Le 650 domande sono state dunque accolte tutte e perciò manca la graduatoria e pure l’elenco stesso dei cittadini che beneficeranno dei buoni, ad oggi ancora latitante dal sito del comune.

Se pensate che questo sia un lieto fine sbagliate però. Enzo Ferrandino e la sua amministrazione si macchiano di un’altra gravissima fetenzia, l’ennesima lampante dimostrazione di mala gestio ai danni degli ischitani.

Va da sé che non tutti potevano ricevere i buoni, che tra le centinaia di beneficiati dai cunfietti di Enzo figurano di sicuro persone prive di requisiti, ischitani che hanno la possibilità di superare l’emergenza anche senza approfittare dell’aiuto che il governo ha stabilito ed il masto di festa con la fascia tricolore ha gestito con assoluta mancanza di trasparenza, nel segno della peggiore tradizione democristiana.

Con gli oltre 161 mila euro arrivati al comune ischitano hanno fatto contenti tutti, hanno letteralmente distribuito pasta e farina alla Achille Lauro come se si andasse a votare la prossima settimana facendo però una gran porcata ai danni dei più poveri, di quelli veramente senza più soldi per poter fare la spesa.

A loro infatti, agli ischitani con i requisiti, sarebbe toccato un buono spesa più sostanzioso se dalla lista elettorale fossero stati depennati i più abbienti, se Enzo non avesse fatto il Robin Hood di piazza Antica Reggia al contrario, sottraendo ai poveri soldi dei buoni spesa per i più ricchi.

Grazie a lui Ischia rimette le lancette dell’orologio indietro, rivivendo i momenti più bui ed odiosi della prima repubblica, cancellando anche le ultime illusioni di chi ci aveva creduto davvero, alla Bella Ischia.

Ma i funzionari comunali non hanno l’obbligo dell’istruttoria della pratica? Non è grave aver dato a tutti il piccolo contributo anche se quest’ultimo non aveva i requisiti.

Ora, con i successivi controlli della Guardia di Finanza, che sarebbero dovuti essere a campione, sarà “colpa” del cittadino che ha reso falsa dichiarazione o dell’ente che non ha controllato la correttezza delle pratiche? E’ evidente che in questo caso ci troviamo davanti ad una corresponsabilità. Ma non è grave che il comune di Ischia non abbia voluto controllare, domanda per domanda? Ed evitare di esporre ai cittadini, già provati, dall’emergenza anche dal potenziale reato penale e di dover, domani, restituire i soldini ricevuti per gli acquisti durante la pandemia?

Il sindaco Enzo fa il furbo e per evitare che i suoi “amici” e quelli che lo votano non avessero i soldini (per poi votarlo) in questa circostanza ha pensato bene di rubare ai poveri e dare ai ricchi. Togliere 10, 20 o 30 euro a chi non ha nulla è gravissimo! “Rubare” il piccolo contributo che lo stato ha decretato per alcuni è la peggiore medaglia che un sindaco si possa appuntare sul bavero.

Forio su circa 850 pratiche ne ha “non ammesso” oltre 178 e ne ha escluso 25, Serrara Fontana non ne ha ammesso oltre 40 e Casamicciola altre 100. Ischia, invece, ha fatto “all in”. Tutte dentro, nessuno escluso così i “ricchi” hanno rubato parte del contributo che doveva essere destinato ai “poveri”.

Non c’è altro da aggiungere!