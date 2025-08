Alilauro, cambio ai vertici: nuovo ceo è Musolino, nel Cda entra Amato

Cambio ai vertici della compagnia Alilauro, capofila del Gruppo Lauro, impegnata nel settore dei collegamenti marittimi: è stato nominato un nuovo amministratore delegato. Si tratta di Pino Musolino, già presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale.

Da febbraio 2023 è presidente di MEDPorts, l’associazione che rappresenta i porti mediterranei europei, nordafricani e mediorientali.

Nato a Venezia, laureato in Giurisprudenza all’Università di Bologna specializzandosi in Diritto della Navigazione, master in International Commercial and Maritime Law alla University of Wales, vanta una più che ventennale esperienza nell’ambito dello shipping internazionale, avendo lavorato a lungo ad Anversa e a Singapore, sia in studi privati di consulenza e servizi che in-house per compagnie di navigazione. Insegna Sustainable Economics all’Università della Tuscia.

Musolino subentra al dimissionario Eliseo Cuccaro, ad di Alilauro dal 2022: a lui va il ringraziamento dell’intero consiglio di amministrazione e dell’organico della compagnia, con profonda riconoscenza per il contributo garantito in termini di professionalità e dedizione, tradotto in risultati importanti.

Contestualmente entra nel consiglio di amministrazione Antonio Amato, 40 anni, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unione Industriali Napoli, attivo da sempre nel mondo della nautica.

Imprenditore con esperienza consolidata in diversi settori, tra cui commercio, sviluppo software e nautica, laurea in Economia aziendale e bancaria. Resta presidente di Alilauro il dottor Wladimiro De Nunzio.

“Nel ringraziare Eliseo Cuccaro per l’egregio lavoro svolto in questi anni, auguriamo buon vento al nuovo consiglio, che guarda al futuro con profili giovani e di comprovata competenza”, dichiara il presidente del Gruppo Lauro, Salvatore Lauro.