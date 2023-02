Alfredo Giacometti: “Una class action per Ischia contro lo sciacallaggio”

Francesco Ferrandino | Un’azione collettiva per agire in due direzioni: una contro coloro che a tutti i livelli istituzionali non hanno fatto quanto era nelle loro responsabilità per tutelare la sicurezza del territorio ed evitare tragedie come quella del 26 novembre 2022, e un’altra contro quei mass media nazionali che hanno attaccato l’isola d’Ischia accusando l’intera popolazione di abusivismo edilizio, quando le ultime risultanze delle indagini sui luoghi hanno smentito che esso fosse all’origine del disastroso distacco della frana dalla sommità del Monte Epomeo. Sono queste le intenzioni e le direttrici d’azione emerse ieri mattina all’Hotel Gran Paradiso di Casamicciola Terme, dove si è tenuta una conferenza stampa, anzi, programmatica organizzata da Alfredo Giacometti, del movimento “Il lavoratore italiano”, e dall’avvocato Angelo Pisani, di “Noi Consumatori”.

Il primo – da decenni grande amico della nostra isola – ha esordito con un articolato discorso esponendo tutta l’amarezza per lo sciacallaggio lanciato contro gli abitanti isolani nelle ore e nei giorni immediatamente successivi alla tragedia che è costata la vita a ben dodici persone: «Mi delude il fatto che, nonostante il dramma abbia portato via vite innocenti e danneggiato l’immagine dell’isola, stamane non ci sia quasi nessun esponente della politica locale», ha iniziato Giacometti, il quale dopo aver ricordato le sue attività imprenditoriali, ha ribadito il suo amore incondizionato nei confronti del nostro territorio: «Parlo di Napoli e soprattutto la nostra bellissima isola d’Ischia. Da piccolo, subito dopo la fine del conflitto, con la mia famiglia d’origine, trascorrevo intere stagioni estive a Ischia. Crescendo, per un’attrazione fatale che ha sempre esercitato l’isola nei miei confronti, avevo polarizzato un solo obiettivo. Diventare Isolano. Sono diventato adulto, ho iniziato a lavorare, mi sono sposato, la mia attività ha vissuto momenti fantastici e con i suoi proventi un poco alla volta mi sono adoperato per riuscire nel mio intento (allora era possibile risparmiare, oggi le tasse a cui siamo sottoposti non ci lasciano più molte possibilità).

Ci sono riuscito! Oggi posso dire con soddisfazione di essere, a tutti gli effetti uno di Voi, anche se, per diversi motivi, non sono riuscito nell’impresa di trasferirmi e stabilmente al 100 % ma ho una mia adorata e bravissima nipote che lo ha fatto per me. Ho tentato più volte, ma Il tipo di lavoro che ho sempre esercitato me lo ha, finora impedito. Ma io, nonostante la mia età oramai avanzata, ancora non demordo, riuscirò a completare il mio progetto lavorativo, agli sgoccioli della mia vita, forse ci riuscirò, e cercherò di contribuire ancora positivamente al benessere sociale dell’Isola». Dopo aver espresso con passione il suo attaccamento a Ischia, Giacometti è arrivato al cuore della questione: «In ogni caso, comunque, oggi mi sento onorato di essere un Ischitano residente a Forio da tantissimi anni. Sono uno dei tantissimi, innamorato pazzo di questa meravigliosa Isola che abitiamo. Ed è qui, in questo territorio, che, impegnandomi sempre socialmente per quelle che erano le mie modeste possibilità, da oriundo ho trovato anche amicizia e stima. Proprio per questo, non posso assolutamente sopportare quando si ingiuriano o si danneggiano la mia Isola ed i miei concittadini. Ci tengo a precisare che non faccio politica, io non sono schierato con nessuno e non sono legato a nessuna ideologia. Nel 1993, mi accorsi che la politica italiana stava gradualmente deviando da quelle che erano state le sue prerogative di crescita e ho ritenuto di impegnarmi socialmente ed ho fondato un movimento per i diritti sociali chiamandolo “Il Lavoratore Italiano”. E ne ho fatte tante di battaglie. Ecco perché sono qui.

Sono sempre stato dalla parte di chi fa veramente l’interesse del Popolo. Ed oggi la mia coscienza sociale mi impone di intervenire. Purtroppo, nel novembre scorso, l’isola ha dovuto sopportare un’enorme tragedia che ha provocato danni enormi, oltre che l’atroce morte di ben 12 persone, che io ritengo essere dei martiri. Quanto è accaduto si poteva certamente evitare, ed è il risultato di politiche nazionali dissennate e del completo abbandono di un territorio da parte di chi ne doveva avere cura. Non sto parlando della politica locale, che mai come in questo caso ci poteva fare nulla. Purtroppo, proprio dalla parte di chi ne doveva tenere cura e non lo ha fatto, si sono levate accuse nei riguardi di tutta la popolazione Isolana: eravamo diventati noi i responsabili della frana. Eravamo noi i responsabili del martirio di quelle 12 vittime e quindi anche della ragazza di 15 anni vittima di un’altra frana avvenuta nello stesso posto nel 2009. La colpa era dell’abusivismo edilizio. Con lo scopo di sottrarsi alle proprie responsabilità la colpa è stata data alla popolazione ischitana, è stata data all’abusivismo edilizio delinquenziale esercitato dal Popolo Ischitano. Signori, A Casamicciola c’è stato il terremoto sempre nella stessa parte dell’isola e poi nel 2009 la frana che ha provocato una vittima.

Mi sapete dire cosa è stato fatto? Niente! Solo spreco di denaro pubblico. Nascere e vivere sull’Isola è bellissimo, ma come sapete bene non è privo di difficoltà. Siamo un po’ tutti legati all’umore del mare che ci circonda e che spesso ci condiziona. Ma proprio perché siamo Ischia, e siamo l’Isola più bella del mondo, quello che avviene su quest’isola viene sempre amplificato all’infinito dai media che si buttano a capofitto sfornando informazioni che diventano una cassa di risonanza che raggiunge in breve tutti i più remoti angoli della Terra. Oggi, per come sono state diffuse le notizie, per il mondo siamo “un intero territorio sinistrato” e ne siamo i diretti responsabili perché provocato dall’abusivismo edilizio. Sia in Italia che all’estero, è stato recepito che la frana e il disastro che ha procurato avesse interessato tutta l’Isola e non solo una piccolissima parte di essa. Per tutti, oggi siamo in un territorio distrutto ed altamente pericoloso nonché responsabili diretti della morte dei nostri concittadini».

Giacometti è poi passato a delineare altre conseguenze di questa situazione: «Abbiamo già avuto ed avremo grosse ripercussioni negative sulle attività turistiche che sono la parte più importante dell’economia isolana ad iniziare da quella degli albergatori e dei trasporti marittimi. Signori: io non ci sto! Quanto è avvenuto è colpa dell’assoluta mancanza di manutenzione e prevenzione da parte di chi aveva l’obbligo di provvedere. L’abusivismo non c’entra per niente e comunque, quando si parla di abusivismo, si parla sempre di Ischia, perché così è stato voluto. L’abusivismo non è stato un fenomeno solo Ischitano, come si è fatto credere, ma che ha interessato tutta la Nazione, provocato da leggi sbagliate e Governi Incapaci. Purtroppo, proprio da parte dei responsabili e di chi ne doveva curare e non lo ha fatto, subito dopo la frana si sono levate accuse infamanti nei riguardi di tutta la popolazione isolana per sottrarsi alle proprie responsabilità. Nel 1984 il decreto Galasso ha, di fatto, impedito il normale sviluppo edilizio e residenziale sull’Isola e dei suoi residenti avendo sottoposto a benestare di ogni tipo sia i piani regolatori preparati dagli amministratori locali e quindi mai potuti realizzare e sia le semplici autorizzazioni a costruire che fossero sempre e comunque bocciate.

Anche una mera pitturazione o riparazione degli edifici esistenti dovevano essere autorizzate. Mi risulta che a Forio fu bocciata anche la costruzione già avviata della caserma dei Carabinieri del posto, e mai completata. Dal 1984 ad oggi sono trascorsi ben 40 anni e la popolazione isolana se non è raddoppiata poco ci manca. Mi sapete dire dove si doveva andare ad abitare? Mi sapete dire come si sarebbe sostenuta la popolazione senza che si fossero moltiplicati gli esercizi commerciali e le strutture ricettive turistiche? Gli Isolani sono stati vittime di politiche volutamente sbagliate. lo sono stato testimone di quel periodo. Non c’era scelta. Diverse cose sulle isole e altre persone che sono diventate un popolo di emigranti. Noi dobbiamo intensificare l’accertamento della verità per far punire i veri colpevoli e spingere i media ed i rappresentanti della politica Regionale e Nazionale ad adoperarsi in modo concreto a riparare ai danni procurati informando correttamente sui reali danni procurati dalla frana in rapporto all’ intero territorio Isolano e dei suoi abitanti che non possono essere in nessun modo coinvolti nelle conseguenze negative che si affacciano all’orizzonte. Il ministro Santanché, che ringrazio, si è attivata per questo fine ma, in qualità di esperto della comunicazione, posso affermare che la campagna da Lei ha avviato, “This Is Ischia”, che mostra le bellezze dell’Isola che sono da tutti già conosciute, riconosciute ed apprezzate, non risolveranno nell’immediato i problemi in atto. È necessaria una campagna di informazione diretta attraverso i media che chiarisca in tempi brevissimi la reale situazione attuale. Inoltre, intraprendere un’azione legale per il risarcimento dei danni morali e civili conseguenti alla diffamazione ricevuta. Per questo, ho chiesto aiuto all’amico, l’avvocato Angelo Pisani a cui cedo la parola».

E proprio l’avvocato ha spiegato in concreto la strategia che si vuole concretizzare: «Non c’era da farsi illusioni sull’appoggio della politica, anche stamane assente. Dobbiamo imparare ad aggregarci, come cittadini, per impostare una azione seria. Nelle scuole andrebbe condotto uno studio sulle reali cause dei disastri del territorio, sui mancati interventi che i vari enti territoriali avrebbero dovuto eseguire. L’abusivismo c’è, ma non è stato decisivo né rilevante. Tale campagna denigratoria è stata fatta per coprire i veri responsabili, di coloro che avrebbero dovuto gestire e controllare il territorio. Va quindi fatta una seria “class action” contro tali veri responsabili e da parte mia c’è la massima disponibilità». Secondo l’avvocato Pisani, in Italia la class action è malamente regolata. Dunque una prima azione va diretta contro la regione e l’autorità d’Ambito, mentre una altra azione è da indirizzare contro i media che hanno cavalcato la campagna denigratoria: «Servono le firme, serve il “peso” degli aderenti per raggiungere l’obiettivo».

È intervenuto anche Augusto Coppola, il quale ha evidenziato quelle che a suo parere sono le maggiori responsabilità: «L’autorità di Bacino aveva ripetutamente rinnovato le mappe del rischio idrogeologico senza mai fare ispezioni sul posto. Il pericolo non era quindi stato identificato, con la frana che ha portato i detriti dalla zona rossa nella zona bianca. Molti condoni già rilasciati presumibilmente saranno cestinati. Adesso in tutta fretta sono andati rivedere le mappe: bisognerà rifare daccapo la microzonizzazione. Insomma, sarà una situazione seria anche per il resto dell’isola. Il commissario all’emergenza non sta cercando le responsabilità. Egli non sta cercando i motivi di ciò che è successo, ma prima o poi tali distacchi di montagna si ripeteranno in varie parti dell’isola. L’autorità di Bacino aveva 70 dipendenti per 68mila kmq. Non si può fare alcuna campagna di sopralluoghi e redigere adeguate mappe di rischio con una tale penuria di personale. Bisogna assolutamente individuare chi doveva agire e non lo ha fatto. Con uno stanziamento di soli 54 milioni non si risolve nulla. Inoltre, vanno perseguiti e risarciti i danni di immagine», ha concluso Coppola. Dunque, i promotori dell’iniziativa cercheranno di raccogliere un ampio numero di adesioni, per dare peso alle due azioni che si intende intraprendere. Il tempo dirà se il progetto riuscirà ad attirare le “firme” in quantità tale da dare possibilità di riuscita.