Alfredo Cospito, il telegramma di solidarietà degli ischitani

Gianni Vuoso | Ormai, anche alcune reti televisive nazionali stanno dedicando un po’ di tempo alla vicenda che vede protagonista Alfredo Cospito, l’anarchico rinchiuso nel carcere di Bancali a Sassari, condannato per ora, al 41bis. Noi abbiamo dedicato alcuni articoli per informare su quanto è successo e sulla ingiusta giustizia che in certi casi, chiude un occhio e riduce la pena a pochi mesi di reclusione, a chi è colpevole di omicidi e condanna al 41bis chi invece non ha ucciso o ferito nessuno. Che è quanto è successo a Cospito.

Ricordiamo che aveva fatto scoppiare due bombe a basso potenziale, in un cassonetto di rifiuti, a poca distanza da una caserma di Carabinieri a Fossano, in provincia di Cuneo. Un’azione dimostrativa, per protestare contro questo Stato, un’iniziativa messa in atto solo per “far rumore”. Ma questo Stato non ha gradito ovviamente, per la scelta del luogo e per la data in cui esplosero le bombe, il 2 giugno, festa della Repubblica. Quindi arrestato e condannato, come un qualsiasi mafioso, al 41bis, un carcere durissimo.

Contro la decisione di condannare Cospito ad una pena sproporzionata, rispetto ad un reato di dimensioni ben diverse da quelli commessi da mafiosi e criminali, si sono mossi giuristi, intellettuali, religiosi, cittadini di ogni colore politico, personaggi come Cacciari, magistrati come Flick, D’Ambrosio, Alex Zanotelli che hanno scritto al Ministro della Giustizia per chiedere la revoca del 41bis. Ma fino ad oggi non c’è stata risposta. Contro la condanna ricevuta, Cospito sta protestando con un digiuno che dura ormai da 90 giorni, e che gli sta procurando problemi di salute. Userà il suo corpo, afferma, come arma e che è deciso ad andare fino in fondo. Per ora ha già perso oltre 35 chili.

Insieme agli oltre quattromila italiani che hanno sottoscritto appelli e richieste, bisogna ricordare che anche Ischia non tace. Diverse decine di ischitani hanno sottoscritto l’appello che è stato pubblicato da “il dispari” e che si rafforza di giorno in giorno, come dimostra l’elenco, ancora più mutrito, che pubblichiamo qui di seguito.

Un’altra novità è che ci siamo messi in contatto con il legale di Cospito, l’avv. Flavio Rossi di Roma per conoscere la strada più opportuna per far pervenire al detenuto gli articoli pubblicati, l’appello e le firme. L’avvocato ci ha consigliato di informare la persona interessata con un telegramma e successivamente, di inviargli, per posta, gli articoli, uno dopo l’altro, con una certa successione di tempo perché “le regole” impongono una procedura precisa. Perché? Non riusciamo a darci una spiegazione, così come non ci spieghiamo perché Cospito, col 41bis, non possa leggere i libri che desidera, i giornali, che non possa vedere tutti i canali televisivi. Sono motivi che hanno indotto lo stesso Cospito a scrivere che questo carcere così duro, è una vera e propria “tomba per vivi”, che deve essere abolito per tutti.

Quale la via d’uscita? Si spera che la Corte costituzionale si esprima per liberare Cospito dal carcere ostativo, ma la procedura richiede tempi troppo lunghi per uno che ha già raggiunto 90 giorni di digiuno; l’alternativa è che il Ministro decida autonomamente di revocare il 41bis. E’ una drammatica corsa col tempo e c’è da augurarsi che questo Stato non voglia assistere alla morte di una persona che in fondo, non ha ucciso nessuno.

A Cospito abbiamo inviato a Cospito un terlegramma che pubblichiamo a lato.

Ripubblichiamo ancora l’appello e l’elenco aggiornato di chi ha espresso la propria adesione.

L’APPELLO PER ALFREDO COSPITO*

Mentre condanniamo questo Stato

che usa due pesi e due misure

esprimiamo solidarietà per Alfredo Cospito

Due anarchici, come Alfredo Cospito e Anna Beniamino, sono stati condannati al 41 bis come due pericolosi delinquenti, ai sensi di una norma degli anni trenta, in piena epoca fascista.

I due anarchici sono colpevoli di aver piazzato in un cassonetto di rifiuti, due bombe a basso potenziale, che non hanno danneggiato niente né ucciso qualcuno, ma destinate solo a far “rumore” e a protestare contro questo Stato.

Ora, da oltre 80 giorni Cospito sta praticando, nel carcere di Sassari, un pericoloso digiuno della fame. Hanno espresso la loro solidarietà magistrati, politici, intellettuali, religiosi, cittadini.

Non è accettabile che questo Stato preveda condanne ridotte a chi è colpevole, come numerosi poliziotti, di aver ucciso inermi cittadini e sia invece, così spietato con chi esprime il proprio dissenso, come succede in Iran, dove vengono impiccati giovani che hanno la sola colpa di condannare il comportamento spietato del governo di quel paese.

Anche noi esprimiamo la nostra solidarietà, perché Ischia non può tacere.

Per aderire all’appello chiamare il 3388861333 (anche w-app) oppure la mail giannivuoso@libero.it

Ed ecco l’elenco aggiornato delle adesioni:

Fino ad oggi hanno accolto l’appello:

Gianni Vuoso segretario della cellula isolana del PMLI

Paolo May artista

Gianfranco Marelli docente

Alessandra Punzo coord. Lega Animali

Odette del Dotto presidente Museo del Mare

Alexandra Stevens

Antonio Mazzella

Rosa Precisano

Raffaele Mazzella

Mery Di Costanzo

Clementina Petroni artista

Gaetano Scibelli vice preside SMS “G.Scotti”

Umberto Lillio

Maurizio Calabrese istruttore Yoga

Edoardo Cocciardo attore scrittore e regista

Lisa Molinaro musicista

Gianni Quaranta

Antimo Puca

Francesca Corbino

Franca Pascale docente

Maddalena Di Maio

Antonella Commitante

Salvatore Ronga regista teatrale

Maria Grazia Di Scala consigliere comunale Comune di Barano

Umberto Spurio metereologo

Franco Di Matteo

Maurizio Ronsini scenografo

Francesco Monti

Giusy Mattera docente

Agostino Iacono

Franca Mazzella

Arturo de Luca psicoteraputa

Roberto Fabbrucci giornalilsta

Loretta Calise

Claudio Iacono conduttore televisivo

Rosanna Marotta docente

Nicola Lamonica coord isolano dei VAS

Filippo Florio coordinatore isolano Coldiretti

Ciro Pacera imprenditore

Rosa Abate docente

Raffaele Marino

Stefano Santaniello

Donato Calicchio architetto

Martin Szczaluba

Viviana Vuoso docente

Mariella Regine medico

Albino Ambrosio ex giudice Tribunale di Ischia

Michelangelo Messina direttore “Ischia Film Festival”

Benedetto Valentino giornalista e coord “Premio Ischia per il giornalismo”

Ciriaco Rossetti avvocato

Nic Pantalone musicista

Aaron Insenga attore

Nello Postiglione funzionario Regione Campania

Gino Salvato

Brigida Verde docente

Fausta Piccolo insegnante

Francesco Di Crescenzo

Maria D’Ascia giornalista e conduttrice radiofonica

Giuseppe Mazara segret Legambiente isola d’Ischia

Alfonso Mattera

Rosaria Scotti dirigente Circolo Didattico Ischia

Agata Conte docente

Gianna Napoleone presidente CUDAS

Giuseppe Mazzella giornalista direttore de “il Continente”

Antonio Loffredo agente di viaggio Bellitalia

Benny artista caricaturista

Carla Tufanoassessore cultura Comune di Lacco Ameno

Alda Mauro

Emiliano Cantelmo fisioterapista

Giovanni Ferrandino

Anna Ballirano ingegnere Arpac

Carmela Di Blasio psicologa

Teresa Coppa musicista

Alba Simigliani

Ugo Vuoso direttore del Ceic

Silvia Aloisi

Marianna Lamonica coordinatrice isolana ANPI

Alessandro Caronti ingegnere

Gaia Giordan

Rosanna Limatola docente

Giovanni Ciardiello medico

Felice Contaldi docente

Geppino D’Orta

Ci auguriamo che a questo terzo elenco si aggiungano altri, indignati come tutti, di questa assurda vicenda ed in particolarmente da una ingiusta giustizia che non condanna con eguale severità, chi ha ucciso inermi con armi da fuoco o con pestaggi violenti. E ricordiamo che per aderire è sufficiente comunicare il proprio nominativo al 3388861333 whats-app. oppure all’indirizzo email giannivuoso@libero.it