Alfonso Scaglione. Le storie di Sandra Malatesta

Quando cominciai a voler scrivere e ricordare chi mi ha vista crescere o di chi sono stata amica, le prime famiglie di cui parlai furono quelle dei miei amici pescatori e quella di Pietro Scaglione. Sì, Pietro che veniva da Napoli a vendere stoffe buone in spezzi e che poi aprì la sartoria a Via Roma, non riuscendo più a stare lontano da Ischia dopo essersi innamorato e aver sposato la bella e dolce Assunta.

Io amo tutti loro, la mia mamma era amica di Pietro e Assunta e io di Rosetta, ma conoscevo tutti. Poi ho sentito il desiderio di ricordare uno dei figli e forse ne ricorderò altri. Alfonso Scaglione, sì, lui, uno dei dieci bellissimi figli di Pietro e Assunta.

Ero bambina quando Alfonso, ormai grande, dopo aver frequentato il liceo classico, si iscrisse a Giurisprudenza per diventare avvocato. Alfonso era così bello, in estate biondissimo, con un sorriso luminoso, ed era così educato e gentile. Sempre vestito con gusto, amava i maglioni dai colori eleganti. Era un giovane come tutti quelli di quegli anni, in cui ancora si sentivano i postumi del dopoguerra, essendo loro nati in piena guerra.

Infatti Alfonso, primogenito di Pietro e Assunta, era nato il 1° novembre del 1935 e a lui seguirono nove figli. I dieci figli Scaglione sembravano nati per accontentare la matematica: 5 maschi e 5 femmine. In quella sartoria all’inizio di Via Roma Pietro cuciva, faceva aggiusti, aveva clienti che amavano le sue confezioni. Assunta spesso andava accompagnata da alcuni dei figli, tra i quali Alfonso, che riusciva a studiare bene e a fare amicizia.

E andando al liceo classico conobbe una bella ragazza di nome Angela Capodanno. Lei era di Procida e, per studiare al liceo classico di Ischia, come facevano in tanti di Procida, abitava presso una famiglia ischitana. Era giovanissima, erano giovani, e si innamorarono formando una coppia in cui prevaleva la dolcezza e la disponibilità. Io ricordo che Angela si fece subito voler bene dai suoceri e dalla famiglia Scaglione. Assunta le voleva molto bene. Il tempo passava e giungevano i primi traguardi.

Sia Alfonso che Angela si laurearono e cominciarono: lui a fare l’avvocato, lei a insegnare lettere, prima alle scuole medie, dove fu anche mia dolce collega, e poi al liceo classico e anche lì il suo modo calmo di porsi la fece voler bene dai suoi studenti. Alfonso e Angela si sposarono a Procida il 20 dicembre 1964 e fu il coronamento di una bella storia nata tra un giovane e una giovane che si trovarono a studiare nella stessa scuola.

Dal matrimonio nacquero Pietro e Assunta, due nomi che ricordano quelli dei genitori di Alfonso e degli Scaglione. Due cari figli, entrambi laureati e bene inseriti. Pietro insegna alle scuole medie di Barano e Assunta, che fa come suo padre l’avvocato, ha il suo studio legale a Forio dove abita. Alfonso, mi è piaciuto ricordarti, perché quando ero piccola e poi ragazzina tu sei stato sempre caro con tutte noi e tutti noi della spiaggia di San Pietro.

Insieme ai tuoi tanti amici eri pronto a difenderci se qualcuno ci toglieva il pallone e sorridevi spesso. Angela, Pietro e Tina, vi voglio tanto bene, lo sapete, e le nostre vite si sono incrociate spesso. Alfonso Scaglione è stato un uomo educato, gentile e onesto ma purtroppo il 21 settembre del 1999 ci lasciò per sempre a 64 anni.

Ringrazio Tina Scaglione per aver collaborato con me.