“Alfieri della Sicurezza”: A Lacco Ameno un evento per sensibilizzare i giovani sulla sicurezza stradale

Si terrà domani, giovedì 24 aprile alle ore 9:30, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Cristofaro Mennella” di Lacco Ameno, l’importante evento dal titolo “Alfieri della Sicurezza”, una mattinata dedicata alla sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e alla prevenzione degli incidenti, in particolare tra i giovani.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Rotary Club Isola d’Ischia, il Lions Club International, e il progetto G.R.O.C. – Safety Road for Life, nasce dall’urgenza di intervenire con azioni concrete per contrastare il fenomeno degli incidenti stradali che ogni anno mietono vittime, spesso giovanissime.

«Prima iniziamo, prima avremo risultati tangibili con meno morti e vittime sulle strade» è il messaggio che fa da cornice all’evento, un monito che diventa missione educativa e civile.

Il programma

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica Giuseppina Di Guida, seguiti dagli interventi di alcune personalità di spicco del panorama associativo e civile. Interverrà il Dott. Carmine Barile, Presidente del Rotary Club Isola d’Ischia, impegnato da tempo nella promozione della responsabilità sociale, insieme all’Avv. Pietro Del Prete, rappresentante del Lions International, da sempre vicino alle tematiche giovanili e alla sicurezza. Momento particolarmente toccante sarà quello della testimonianza del Sig. Leonardo Taliercio, padre di Francesco, giovane vittima della strada, che condividerà la sua esperienza per sottolineare quanto sia fondamentale agire in prevenzione.

A concludere l’evento sarà la proclamazione degli “Alfieri della Sicurezza”, un riconoscimento simbolico che premierà coloro che si sono distinti per il loro impegno nella diffusione della cultura della sicurezza stradale.

Una scuola in prima linea

L’Istituto “Cristofaro Mennella”, da sempre attento alla formazione integrale dei propri alunni, si fa ancora una volta promotore di un’iniziativa che va oltre la didattica, mettendo al centro la vita e il rispetto delle regole. Un esempio virtuoso di come la scuola possa essere presidio di educazione civica e responsabilità sociale.

L’appuntamento è dunque per domani mattina in Via Provinciale Fango n.1, a Lacco Ameno, per dire insieme basta alle tragedie sulle strade e fare un passo concreto verso un futuro più sicuro.