Alfabeto del 2020. Un po’ di lettere e un po’ di argomenti

A come Amore. È la marcia che ha spinto molti ad attivarsi e a rinforzare il cordone di aiuti che arrivano a chi ha più bisogno. La corsa alla solidarietà, l’impegno di molti volontari, la forza di superare la paura del contagio e la voglia di dimostrare l’amore è stato il segno distintivo di questo 2020. E, siccome abbiamo bisogno di continuare a guardare avanti, è bene ricordare che l’amore copre ogni cosa!

B come Bar Calise. La storia di questo 2020 non può non passare per il Bar Calise, il bar per eccellenza della nostra isola. La storia moderna della nostra isola è passata per questo luogo, per questo simbolo, per questa storia imprenditoriale. Una storia che arriva, comunque vada, al suo capolinea naturale. Un capolinea che coinvolge tutti.

C come Crisi. E’ questa la vera eredità del 2020. La crisi dai mille volti (economica, turistica, scolastica, lavorativa, familiare, civile e sociale) ci ha avvolto e bloccato mentre eravamo in preda a crisi populistiche, a scelte demagogiche e alla totale assenza di una guida credibile ed efficace che abbia saputo prendere le redini della situazione. Ci vorranno molti anni per uscirne.

D come De Siano. Questo 2020 è stato l’anno nero di Domenico De Siano. La sconfitta lacchese (molto più evidente della vittoria dell’avversario) e quella regionale (dovuta al tradimento di Silvitelli) pesa sul senatore di Forza Italia come un macigno. Lacco Ameno, nel frattempo, ha iniziato a fare i suoi passi senza il “dominus” di tanti anni gridando libertà in piazza e operando col metodo Domenico in Municipio.

E come Enzo. Non potrei pensare di non citare il sindaco del Comune di Ischia in questo 2020. Un anno funesto che, volendo fare un paragone, trova nel sindaco di Ischia il suo migliore interprete. Con lui al governo del comune ci siamo contagiati, ancora di più, di clientelismo, populismo, stupida propaganda e demagogia. Il paese si avvia alla morte civile e sociale così come il dibattito politico di maggioranza e di opposizione. Purtroppo.

F come figuraccia. Teresa Baldino e i nostri sindaci ci hanno esposto alla peggiore figuraccia di tutti i tempi. La prima con la sceneggiata peggiore che si potesse pensare e i secondi con la ridicola ordinanza di chiusura dei confini dell’isola quando la paura da Covid, il populismo e l’ignoranza presero il sopravvento.

G come giustizia. Mentre il ministro calpesta i nostri diritti con le riforme più assurde, la giustizia sulla nostra isola sembra essere, sempre di più, un optional per una piccola lobby. Lo slalom tra una promessa e l’altra ha esaurito la sua corsa e iniziamo a credere che, davvero, è tutto perso. Servirà nuova linfa e nuova forza per affrontare questa giusta battaglia.

H come Hotel. Quelli chiusi per approfittarne e conservare i propri danari. Quelli che hanno rischiato e hanno consentito ai propri dipendenti di lavorare. Quelli che, invece, non avrebbero mai voluto chiudere e, invece, continuare in sicurezza ad essere il motore della nostra isola. Questo è stato l’anno nero del turismo isolano. Una crisi che non si fermerà con la riapertura delle strutture ma che porterà ancora numerosi strascichi dolorosi.

I come immobili. Non tanto immobili come quelli abusivi che restano col rischio delle ruspe e con il grande dubbio se possono essere sanati o meno, bensì immobili sulle grandi sfide. I depuratori sono fermi, il rischio idrogeologico anche. Ma, soprattutto, siamo immobili con la ricostruzione del nostro terremoto. Immobili come le macerie, come le prospettive, come la possibilità di avere un futuro diverso.

L come Lagnese. Il 20 gennaio farà ingresso nella sua nuova diocesi. Pietro Lagnese, il vescovo degli scandali, delle proteste, delle vergogne e della guerra civile nelle chiesa cattolica di Ischia ha caratterizzato, anche, il 2020. Sempre più politico che pastore, Lagnese lascia una diocesi dilaniata dalla sua gestione che, in maniera parallela ha seguito quella dei veri politici: premi a chi mi adula e schiaffi a chi protesta.

M come Morti. Non possiamo passare oltre. Non è una questione di numeri, grandi o piccoli, ogni morto vale. Da Carlo Picconi a Giovanni Buono, abbiamo il cuore appesantito da tante scomparse. Alcune legate al covid, altre meno. Non dimenticheremo mai il dolore di Villa Mercede e l’offerta, dolorosa, alla cattiva gestione della pandemia dalle istituzioni.

N come normalità. E’ questo quello che più ci manca. Un abbraccio, una visita, un bacio, un caffè, un cinema, una pizza, una birra, una passeggiata, un sorriso. Questo 2020, diciamocelo, ci ha privato, più di ogni altra cosa, della normalità. Ed è questa normalità che, in ogni caso, vorremmo riavere quanto prima!

O come Orrore. Il 2020 è stato l’anno dello scandalo totale che ha visto la trasformazione di Piazza degli Eori in piazza dell’Orrore. Uno scandalo costato milioni di euro alle casse comunali che resta come un oltraggio (altra parola con la O) al senso comune, al gusto, al bello e al funzionale.

P come positivi. Sono passati i mesi, abbiamo vissuto le varie ondate e, purtroppo, con il complice silenzio dei sindaci, non siamo mai riusciti a sapere quale sia stato il vero numero dei positivi sul nostro territorio. Abbiamo fatto la conta di dati parziali, di dati comunicati anche con 10 giorni di ritardo e siamo rimasti nel dubbio e nel buio.

Q come “quo vadis”. Dove vai? Già, è questa la domanda che ci poniamo e che vorremmo porre a chi ha la mano sulla barra del timone. Dove ci state portando? Su quale rotta di stiamo muovendo? Quella percorsa fino ad ora è stata a vista, a breve. Ci ha portato a decisioni dettate dalla paura, dall’ignoranza, dal populismo, dal like facile sui social.

R come Rizzoli. Il nostro Ospedale è diventata la scusa buona per ogni occasione. Da De Luca all’ultimo del carro hanno tratto dal nostro Rizzoli il proprio momento di visibilità. Visibilità inutile pensando allo stato reale della nostra sanità. Una sanità che ci ha privato anche della possibilità di gridare ecco i nostri “eroi”. Già, noi a Ischia, di eroi non ne abbiamo visti. Ci è rimasta la solita storia mezza-mezza.

S come stadi. Si, vuoti. I nostri piccoli stadi, dal Mazzella di Ischia al Palazzetto di Forio (con tanto di parquet) devono tornare ad essere pieni di gente che urla, che si appassiona, che freme, che esulta. I nostri campi devono tornare ad essere occupati da atleti che si allenano, che si affrontano, che vincono e che perdono.

T come trasporti. La piaga delle piaghe resta sempre la stessa. Neanche il 2020, l’anno del covid ma anche l’anno delle elezioni regionali e della rielezione di De Luca, siamo riusciti a capovolgere le condizioni in cui versano i nostri trasporti. A terra paghiamo i danni dell’EAV, a mare, invece, paghiamo i danni creati dalla sottomissione politica e istituzionale nei confronti di armatori messi ko dalla pandemia. Di male in peggio.

U come unico. Si, comune unico. Mai come in questo anno, in questo famigerato 2020, abbiamo appreso che l’unica soluzione che abbiamo per provare a sognare in qualcosa di meglio è l’istituzione del comune unico. Siamo talmente divisi e separati che abbiamo dovuto fare i conti non solo con i DPCM ma anche con le ordinanze dei primi cittadini.

V come vaccino. La speranza di poter vincere la battaglia contro il Covid-19 si è accesa. E’ arrivata in uno sciame, inutile e dannoso, non solo di propaganda politica, ma anche di generale scetticismo alimentato da una sempre prolifica fabbrica degli scemi. Negli anni scorsi, però, avremmo scritto V come Vacanza. Quella che torneremo, presto, a garantire.

Z come Zero. Il peso specifico della nostra classe dirigente e dei nostri politici. Zero assoluto. Siamo un posto dimenticato dalla modernità e da tutto quello che ci rende cittadini di una dimensione più grande. Lontani dalle innovazioni, dalle iniziative, dalla novità e restiamo fermi allo zero di ogni aspetto della vita.