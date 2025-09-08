Alessio Martino: «Non meritavamo il 2-0, ma dobbiamo crescere in fretta»

Al termine della sconfitta per 2-0 sul campo del Cassino, mister Alessio Martino ha analizzato la prestazione dell’Ischia senza nascondere rammarico per il risultato ma sottolineando i segnali di crescita intravisti nella ripresa. Il tecnico gialloblu ha parlato delle occasioni non concretizzate, degli episodi che hanno indirizzato la partita e della necessità per la squadra di crescere rapidamente, senza cercare alibi.

Mister, si è visto il cuore della sua squadra e anche la voglia di incidere nella ripresa con cambi più offensivi. Ma resta il problema: è difficile immaginare di segnare senza tirare in porta. È questa la difficoltà principale?

“Gli avversari hanno calciato in porta, quindi non sono del tutto d’accordo con la domanda. A mio avviso, il problema non è che non tiriamo, ma che non capitalizziamo la mole di gioco creata. Abbiamo avuto mezz’ora di forcing, con dieci, quindici traversoni, cross, palle messe dentro, due calci d’angolo battuti bene ma non sfruttati, palloni rimasti lì senza la scelta giusta.

È questo che ci ha impedito di segnare. Certo, bisogna anche calciare di più, ma la squadra ha provato a costruire. Il gol subito ci ha tagliato le gambe, come già accaduto la settimana scorsa: è arrivato su una marcatura persa, in un momento in cui non potevamo permetterci distrazioni, perché fino a lì non avevamo mai avuto la sensazione di soffrire. L’unica vera occasione l’avevano avuta in contropiede, ma Gemito ci ha tenuto in partita.

Poi, su uno scaglionamento difensivo sbagliato, abbiamo concesso l’inserimento di Tribelli, che avevamo preparato. In quell’occasione ci siamo persi l’uomo e al 44’ siamo andati sotto. Un episodio che ha indirizzato la gara”.

Questa squadra ha avuto pochissimo tempo per giocare prima degli impegni ufficiali. Solo qualche amichevole e la gara con la Paganese. Adesso il Cassino. Forse serve ancora più lavoro per arrivare al ritmo partita. Su cosa bisogna insistere in settimana?

“Non dobbiamo cercare alibi. Il campionato è iniziato e questa era la prima partita. Se avessimo vinto saremmo stati tutti felici. Io credo che non meritassimo di perdere 2-0, forse nemmeno di perdere. Ma con i “se” e con i “ma” non si va lontano. Dobbiamo leccarci le ferite e farne tesoro.

Questa è una squadra che ha bisogno di crescere in fretta. La qualità c’è e quando giochiamo senza nulla da perdere lo dimostriamo. Ora dobbiamo colmare questo gap e imparare a farlo fin da subito, senza aspettare di trovarci con le spalle al muro”.