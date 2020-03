Alessandro Gelormini ottiene i domiciliari ma durano poco, torna in carcere

Paolo Mosè | Ha assaporato il calore dell’abitazione dopo una lunga detenzione in carcere l’imputato eccellente, il commercialista Alessandro Gelormini. Ottenendo la detenzione domiciliare dal tribunale di Napoli Nord, dove è attualmente in attesa di giudizio. Una “libertà” durata lo spazio di un istante, perché dopo tre giorni è tornato nuovamente ad occupare la cella di Poggioreale. A firmare il provvedimento di aggravamento della misura è stato il presidente Chiaromonte della seconda sezione penale del tribunale di Napoli Nord. Una decisione dettata da una informativa dei carabinieri che tre giorni prima si erano recati di prima mattina a casa del Gelormini per il consueto controllo di chi è sottoposto alla misura coercitiva. Suonando ripetutamente il campanello, ma senza ottenere alcuna risposta. La porta d’ingresso è rimasta rigidamente sbarrata, nessuno ha aperto per consentire agli uomini della Benemerita di entrare e verificare che il detenuto stesse in quel momento tra le quattro mura domestiche come disposto dall’autorità giudicante. Ed in quel momento si è appalesato il sospetto che fosse evaso, o comunque che all’atto del controllo non stesse in casa. Si fosse allontanato. E già questo era stato più che sufficiente per trasmettere una prima nota al Comando segnalando che Alessandro Gelormini non rispondeva alle sollecitazioni affinché venisse controllato. E di qui la catena, fino ad arrivare all’autorità giudiziaria ed al presidente del collegio che dovrà emettere la sentenza in ordine ad una serie di reati di natura fallimentare e fiscale.

I carabinieri sono ritornati nella stessa giornata, ma questa volta nel primo pomeriggio, e dopo aver pigiato il bottone del campanello più volte alla fine la porta si è aperta e si è materializzato il Gelormini. Era quindi a casa a quell’ora di pomeriggio. Ed è stato chiesto come mai la mattina presto non avesse risposto. L’imputato avrebbe spiegato che lui quella mattina era a letto a dormire e di non aver sentito lo squillo del campanello, né di aver avuto quella sollecitazione necessaria agli altri tentativi posti in essere dagli “angeli custodi”. Una giustificazione che non è bastata al pubblico ministero e quindi al tribunale che qualche giorno prima si era dichiarato disponibile a valutare l’istanza sottoscritta dai suoi difensori di fiducia, gli avvocati Giuseppe Fusco e Giovanbattista Vignola. Con un parere contrario del pubblico ministero, a fronte del quale il tribunale ha concesso i domiciliari motivando che la lunga permanenza in carcere e soprattutto l’età fossero validi motivi per terminare questo percorso molto duro.

LA REAZIONE DELLA DIFESA

Sono letteralmente sbigottiti i difensori di fronte a questa ennesima ordinanza cautelare. La ritengono troppo dura e anche in considerazione dell’età avanzata dell’imputato e che dal luglio scorso e fino ad oggi è stato costantemente sottoposto a provvedimenti coercitivi. Tanto da debilitarne il fisico e rendere psicologicamente fragile il Gelormini. Un uomo che in tutti questi mesi si è trasformato e anche debilitato. Ritengono che la misura adottata non sia confacente ad uno quadro generale complesso, anche per le sofferenze fisiche dettate da alcuni acciacchi che renderebbero più difficoltoso l’affrontare il carcere duro, quale è senza dubbio Poggioreale. Gli avvocati Fusco e Vignola contestano altresì che non si possa rispedire in una cella sulla base di una “interpretazione” di chi eseguì il controllo. Avvenuto, tra l’altro, di prima mattina, quando tutti sono a riposare, ancora a letto. E che vi fossero validi motivi per ritenere che non avesse udito il suono insistente del campanello. Dire che si fosse allontanato dall’abitazione è semplicemente una supposizione non avallata da riscontri oggettivi o da qualsiasi altro elemento che possa consentire il ritorno in carcere di un uomo di 80 anni. Tra l’altro in una situazione sanitaria nel nostro Paese che è alquanto precaria. Non si è voluto approfondire, valutare quali sono state le dichiarazioni rese dallo stesso Gelormini, che alla prima occasione di incontrare i carabinieri riferiva di non aver sentito alcuno squillo alle prime luci dell’alba. E che nelle altre occasioni si è sempre mostrato pronto ad un qualsiasi controllo, come è giusto che fosse. Sottolineando che il tribunale questo aspetto lo avrebbe dovuto soppesare con molta attenzione per una serie di motivi che sono stati già spiegati dal collegio difensivo. E che il carcere in questo momento appare una misura del tutto ingiustificata sol perché vi fosse il sospetto che al momento della prima visita di verifica gli uomini dell’Arma non avessero ricevuto alcuna risposta. Un aggravamento legato perlopiù ad una ipotesi di presunta evasione dagli arresti domiciliari. L’imputato è convinto delle proprie ragioni, dettate da una serie di giustificazioni anche di natura di captazione di udito e intende far valere le sue ragioni allorquando incontrerà nuovamente il collegio giudicante che lo ha riposizionato a Poggioreale. E se non dovesse trovare alcuna rimodulazione del suo stato detentivo, è pronto a far valere le proprie ragioni per tornare nella sua abitazione, che aveva lasciato già da diversi mesi. Sempre per un aggravamento della misura.

CRONISTORIA DELL’INCHIESTA

Ed è bene ricordare che Gelormini ne ha vissuti in questi mesi di momenti critici. Iniziando dal luglio scorso, quando il giudice per le indagini preliminari di Napoli Nord emise un’ordinanza di custodia cautelare che oltre a coinvolgere Gelormini, poneva agli arresti domiciliari anche l’imprenditore foriano Nicola D’Abundo. Entrambi finirono agli arresti domiciliari per una vicenda legata alla gestione di alcune società che facevano capo allo stesso D’Abundo e all’altro imprenditore Truda. Quest’ultimo insieme a Gelormini e a due sottufficiali della Guardia di Finanza dividevano equamente l’accusa di corruzione. I due finanzieri, per ordine dello stesso gip, vennero invece trasferiti nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere. Mentre per le altre ipotesi di reato l’indagine faceva emergere che erano state realizzate sotto la regia del commercialista Gelormini tutta una serie di operazioni tendenti a salvaguardare gli interessi dei clienti imprenditori. Portando lentamente al “decesso” alcune società che risultavano avere una massa debitoria non più sostenibile soprattutto con il Fisco. E di queste società morenti, il patrimonio più consistente veniva trasferito in nuove società appositamente fatte nascere con una serie di operazioni che solo menti sopraffine hanno la capacità di realizzare. Tra questi beni così succulenti vi è senza dubbio il maschio del Castello Aragonese di Ischia, acquistato dal D’Abundo diversi anni fa e rimasto immutato e perennemente chiuso. Ma quel bene, valutato all’incirca 20 milioni di euro, era per così dire importantissimo per il D’Abundo e lo stesso Gelormini, in quanto diventava garanzia per i creditori e per il patrimonio della stessa società che ne deteneva le quote maggioritarie.

Tornando al percorso del commercialista partenopeo, il gip lo pose agli arresti domiciliari, così come per gli altri due eccellenti indagati, Truda e D’Abundo. E tutti gli indagati che sono colpiti dalla misura coercitiva del gip di Napoli Nord presentarono ricorso al tribunale del riesame, il quale sostanzialmente confermò la misura cautelare, ma si espresse in modo diverso in ordine all’episodio legato alla corruzione dei due finanzieri. E solo per questo annullò, disponendo la revoca della misura cautelare per Gelormini, Truda e i due finanzieri. Il Gelormini rimase detenuto perché rimaneva efficace il domiciliare per le altre vicende legate alla bancarotta e ai reati fiscali. Sulla base che la competenza per la corruzione fosse della procura della Repubblica di Napoli. Gli atti vennero assegnati al sostituto John Henry Woodcock, che chiese per la corruzione la misura cautelare del carcere. Il gip confermò i domiciliari della collega di Napoli Nord, ma per i due finanzieri dispose per uno il carcere militare e per l’altro i domiciliari. E’ finita qui? Manco a dirlo!

IL “PIZZINO”

Durante questa permanenza in casa senza poter uscire o incontrare persone che non vivessero nel medesimo nucleo familiare, il Gelormini commise una serie di imprudenze, per essere benevoli. Cercando insistentemente di contattare degli imprenditori che di fatto erano suoi clienti e in quel periodo non aveva alcuna voglia di ritirarsi a vita privata e lasciare ad altri la gestione dello studio. E questi suoi contatti un po’ peregrini non passarono inascoltati. La Guardia di Finanza, per conto della magistratura, teneva costantemente diversi telefoni cellulari sotto controllo e guarda un po’ udire la voce del Gelormini che era ai domiciliari parlare con una certa sicurezza di problematiche anche un po’ delicate. L’elemento che indusse i magistrati ad andare pesantemente nei suoi confronti è il “pizzino” che venne recuperato dai finanzieri con uno stratagemma. Gli investigatori, infatti, sentendo le comunicazioni telefoniche, si accorsero che Gelormini stava preparando qualche documento da far arrivare ad un suo cliente importante, l’armatore sorrentino Salvatore Di Leva, con il quale, si presume, si sia anche sentito telefonicamente. Un “manoscritto” che venne consegnato ad una persona di fiducia che una volta recatosi nell’abitazione del commercialista e ritirato il dovuto, uscito dal palazzo veniva costantemente monitorato dai militari delle fiamme gialle debitamente in borghese. E per non destare sospetti o preoccupazione, venne consentito al novello rappresentante delle “comunicazioni” di salire in macchina e allontanarsi con una certa fretta per raggiungere probabilmente il luogo dell’incontro con il Di Leva. Non sapendo che a qualche centinaio di metri di distanza una pattuglia con i colori di istituto della Guardia di Finanza era pronta a bloccarlo come se fosse un posto di blocco di quelli che comunemente si intravedono per le strade. E dopo aver chiesto i documenti personali e di circolazione dell’autoveicolo, i finanzieri mostrarono di avere qualche sospetto iniziando una perquisizione sia all’interno del veicolo che addosso al fidato messaggero. Trovando il “pizzino”. Molto interessante e che dimostrava inconfutabilmente che l’indagato avesse violato gli obblighi imposti dal giudice. Di essersi messo in contatto con soggetto terzo per indurlo a fare determinate operazioni o a informarlo degli sviluppi delle indagini.

IL PRIMO AGGRAVAMENTO DELLA MISURA

Un comportamento grave che gli è costato l’aggravamento della misura. Accolto immediatamente dal gip presso il tribunale di Napoli e quello di Napoli Nord. Una detenzione in carcere che è durata fino a pochi giorni fa e nel frattempo il Gelormini, insieme all’altro imprenditore Truda, ricevuto il decreto di giudizio immediato, tramite i rispettivi difensori hanno a questo punto concordato una pena con il sostituto Woodcock, accolta dal giudice. Per la corruzione Gelormini e Truda sono stati condannati a due anni e due mesi di reclusione. Con un fine ben preciso, di cercare di riacquistare la libertà quanto prima. Ed infatti la misura cautelare veniva revocata per la sospensione condizionale, dato che entrambi gli imputati avevano superato abbondantemente la soglia del settantacinquesimo anno di età. Se Truda tornava libero ed usciva definitivamente da questa vicenda, Gelormini rimaneva in carcere essendo rimasta efficace la misura adottata dal gip del tribunale di Napoli Nord. Una detenzione in carcere su cui si è a lungo dibattuto tra le parti in causa, una Procura intenzionata a non concedere alcuno sconto sussistendo il pericolo della reiterazione della medesima condotta. E “finalmente”, dopo essere rimasto detenuto anche in compagnia dell’ex giudice della sezione distaccata di Ischia Alberto Capuano, Gelormini aveva ottenuto i sospirati domiciliari che ha assaporato solo per alcuni giorni, per poi fare rientro nuovamente in quel di Poggioreale.