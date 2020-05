Alessandro Gelormini lascia il carcere, torna agli arresti domiciliari

Paolo Mosè | E’ da alcune settimane tornato a casa agli arresti domiciliari. E’ la telenovela giudiziaria del commercialista napoletano Alessandro Gelormini, attualmente a giudizio insieme all’imprenditore foriano Nicola D’Abundo dinanzi al tribunale di Napoli Nord. Si può dire “conclusa” la lunga vicenda giudiziaria cautelare per il noto commercialista. Iniziata nel luglio scorso, quando venne raggiunto, insieme al D’Abundo e ad altri indagati, dalla misura cautelare degli arresti domiciliari. Provvedimento che rimase in piedi fino alla pronuncia del tribunale del riesame, che oltre a confermare per il D’Abundo e il Gelormini per quanto attiene al reato di natura fiscale, venne di fatto annullato per la corruzione che coinvolse anche il Gelormini, l’imprenditore Truda e due finanzieri che erano invece nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere.

Nell’occasione i giudici disposero l’annullamento della misura per corruzione ritenendo che il giudice di Napoli Nord non avesse la competenza essendo il reato consumatosi nello studio del Gelormini al centro direzionale a Napoli, ove venne materialmente consegnata la mazzetta. Soldi (si parla di 6.000 consegnati dall’imprenditore e 4.000 invece versati ai finanzieri) per aggiustare una verifica su una delle società di Truda per scongiurare che diventasse anche una questione di interesse penale oltre che amministrativo. Ordinando che gli atti venissero trasferiti alla Procura di Napoli e il fascicolo assegnato al sostituto John Henry Woodcock, il quale dopo una veloce verifica chiese una nuova misura cautelare, ma per tutti in carcere. E nella circostanza il gip di Napoli accolse per la sola posizione di un finanziere la restrizione nel carcere militare, disponendo per tutti gli altri i domiciliari per la ipotesi di corruzione.

IL “PIZZINO” SEQUESTRATO

E’ da questo momento in poi che si apre un nuovo capitolo e che ha riportato nuovamente in carcere il Gelormini. Durante la sua detenzione nella comoda e accogliente abitazione, il Gelormini non riuscì mai a frenare le sue voglie lavorative, pur avendo un’età avanzata. Per mantenere in piedi quelle strutture da lui stesso create e che erano diventate un vero e proprio richiamo per i più grossi imprenditori che avevano come unico obiettivo ridurre il più possibile l’esposizione con il Fisco. Pur consapevole di non poter comunicare in alcun modo con l’esterno, riuscì in qualche modo a crearsi un “piccione viaggiatore” che portava all’esterno i suoi messaggi. Una scelta o una strategia che mostrava troppa sicurezza e spavalderia, pur avendo dovuto riflettere sulla circostanza che ogni tipo di comunicazione sarebbe stata intercettata. E così è stato. E durante questa detenzione domiciliare il Gelormini, in compagnia del D’Abundo, finiva a giudizio dinanzi al tribunale di Napoli Nord. Nel frattempo i militari della Guardia di Finanza ascoltavano e registravano ogni mossa. Piazzandosi sotto la sua abitazione in attesa di entrare in azione nel momento propizio. Allorquando furono sicuri che Gelormini di lì a poco si sarebbe adoperato a consegnare un “pizzino” da recapitare ad un noto imprenditore sorrentino. Ad attendere il “corriere”, i militari della Finanza che adottarono nell’occasione un posto di blocco e sequestrarono tutto ciò che possedeva addosso. Tra cui il messaggio del detenuto agli arresti domiciliari. In considerazione di questa grave violazione la procura della Repubblica di Napoli Nord chiese al tribunale l’aggravamento della misura, che venne immediatamente concesso da quel collegio che dovrà emettere la sentenza.

Nel frattempo si procedeva separatamente per l’indagine di corruzione presso la Procura di Napoli e il sostituto Woodcock si dimostrò assai interessato a chiudere questo capitolo con un patteggiamento, sia per Gelormini che per Truda. Ed entrambi dinanzi al gip concordarono la pena ad anni due e mesi uno di reclusione. Ma intanto Gelormini continuava a rimanere in carcere ed una prima istanza sottoscritta dagli avvocati Giovanbattista Vignola e Giuseppe Fusco non trovava accoglienza. E tutto questo in prossimità dell’esplosione dell’epidemia da coronavirus. In un carcere, come quello di Poggioreale, certamente non un vero e proprio hotel, ma un ammasso di persone che vengono ristrette in celle anguste che a volte non consentono neanche la possibilità di potersi girare su se stesso. Alla fine i difensori sono riusciti ad ottenere la revoca della misura carceraria, ritenuta eccessiva e, in considerazione della attuale situazione sanitaria, non sarebbe stata del tutto giustificata. Tra l’altro c’è l’altro aspetto che fece “incavolare” i giudici, riguardante un controllo che venne eseguito dalle forze dell’ordine alle sei del mattino e le insistenze al citofono non trovarono alcuna risposta. E si prospettò all’epoca anche la possibilità che si fosse allontanato ingiustificatamente. Ma dinanzi a quella misura l’imputato dichiarò di non aver sentito nulla, di essere a riposare come ogni comune mortale e che anche l’età ha avuto il suo peso con la riduzione dell’udito.

IL MASCHIO DEL CASTELLO

D’Abundo invece è libero, ha solo una misura temporanea di divieto di interfacciarsi nella gestione di società, dopo aver trascorso l’intera estate scorsa ai domiciliari in un’abitazione di proprietà nella Penisola Sorrentina e con l’approssimarsi dell’autunno, la revoca per cessazione di ogni qualsiasi altra esigenza cautelare.

I due che hanno percorso insieme un trentennio, l’uno quale commercialista e ideatore delle società e l’altro quale imprenditore in svariati settori, si ritrovano ancora insieme per difendersi da una serie di imputazioni che riguardano soprattutto il modo come sono state gestite le società che facevano capo all’imprenditore foriano; le modalità con le quali venivano rese inoperative. Con quelle nascenti che avevano comunque il “pregio” di assorbire tutti i beni più importanti di quelle società che di fatto finivano lentamente nel dimenticatoio. E tali operazioni erano possibili grazie ad una serie di acquisti di quote societarie che passavano di mano. Il D’Abundo è proprietario, tramite alcune società, del maschio del Castello Aragonese. Bene utilizzato anche a garanzia di finanziamenti bancari e che attualmente è sottoposto a sequestro giudiziario. E’ su questo prezioso bene, il cui valore stimato è di circa 20 milioni di euro, che la Guardia di Finanza ha svolto una serie di verifiche accertando la traslazione da una società all’altra e quali altri beni fossero nella disponibilità dei gruppi creati: «Prima, in data 5 agosto 2014, il D’Abundo Nicola nella qualità di amministratore unico di Sofida spa e di amministratore unico di Dafim spa proprietaria del capitale sociale di Sofida spa, il Gelormini quale concorrente morale e materiale anche nella sua qualità di presidente del collegio sindacale, adottando atto assembleare di progetto di scissione di Sofida spa con trasferimento di parte del patrimonio alla società a responsabilità limitata di nuova costituzione, EG Holding srl con rinunzia al termine di trenta giorni ai sensi dell’art. 2501 ter c.c. e mandato per l’esecuzione a D’Abundo Nicola;

Poi procedendo D’Abundo Nicola alla stesura di atto di scissione parziale, recante data 25 agosto 2014, della società Sofida spa (poi fallita con la denominazione Work Company srl) mediante costituzione di una nuova società denominata EG Holding srl nella quale confluiva un patrimonio netto di oltre 17.000.000,00 di euro (a fronte di un patrimonio netto della società scissa, Sofida spa, di 24.700,000 milioni di euro) tra cui:

la partecipazione pari al 100% del capitale sociale della società Castello d’Ischia spa proprietaria di immobile iscritto in bilancio al valore netto contabile di 20 milioni;

la partecipazione pari al 100% del capitale sociale della Gi.em srl proprietario di immobile iscritto in bilancio al valore netto contabile di un milione di euro;

immobile sito in Napoli alla via Volpicella n. 51 iscritto nel bilancio della So.fi.da spa al valore contabile di 0,3 milioni;

immobile sito in Napoli alla via Caracciolo n. 11 iscritto nel bilancio della società So.fi.da spa al valore netto contabile di 0,1 ml».

GELORMINI LA MENTE DELLE OPERAZIONI

Tutte società comunque create dalla mente del Gelormini, il quale oltre a realizzare travasi e le varie operazioni necessarie, di fatto poi le seguiva durante tutto il percorso di vita, ricoprendo quasi sempre l’incarico di presidente del collegio sindacale. E ciò viene spiegato con molta attenzione in un passaggio che vede lo studio commercialista napoletano e l’imprenditore foriano interagire tra loro: «D’Abundo Nicola quale amministratore unico di Dafim spa ed usufruttuario dell’intero pacchetto azionario, Gelormini Alessandro, Gelormini Gerolamo e Felace Ermanno quali componenti del collegio sindacale, deliberando di approvare in sede assembleare in data 2 agosto 2013 progetto di scissione di Dafim spa con costituzione con trasferimento di parte del patrimonio alla costituenda società Tragara srl, senza indicazione delle ragioni sottostanti all’operazione di scissione e non comprensibili se non in ottica distrattiva, essendo la Tragara destinata a non svolgere alcuna attività operativa e/o aziendale, come dimostrato anche da eventi successivi alla scissione di seguito esposti;

in data 4 novembre 2013, procedendo il D’Abundo a dare esecuzione a tale progetto sottoscrivendo atto di scissione della Dafim spa in favore di Tragara srl attribuendo alla stessa quale attivo un immobile sito alla via Tragara 49 di Capri valutato nella successiva nota integrativa al bilancio 2013 euro 3.967,724,00 (costo storico) e tra le passività il debito nei confronti della Banca Popolare Cooperativa di Torre del Greco la somma di euro 2.218.914,00 corrispondente alla quota capitale residua di mutuo contratto da Dafim spa in data 22 aprile 2008;

provvedendo però Dafim spa sino a tutto il 2014 ad erogare a Tragara srl la liquidità finanziaria necessaria ad onorare le rate del mutuo contratto con la Banca Popolare Cooperativa di Torre del Greco (euro 159.046,00);

con tali condotte distraevano dall’attivo della Dafim spa il predetto immobile (oltre che la somma di 159.046,00) poi utilizzato dallo stesso D’Abundo per finanziare Gamba Facility Management spa consentendo, nella qualità di amministratore unico della Tragara srl di far accendere sullo stesso immobile, in data 26 maggio 2016, ipoteca a garanzia del mutuo dell’importo di euro 1.000.000,00 concesso da Banca di Credito Popolare a Gamba Facility Management spa.

Con l’aggravante dì avere cagionato un danno di rilevante gravità». Nei prossimi giorni è fissata una nuova udienza dinanzi al tribunale di Napoli Nord, salvo diverse determinazioni per la costante presenza del virus.