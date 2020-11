Alessandro Cattelan “Sono positivo al Covid, sotto controllo e isolato”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato”. Lo scrive Alessandro Cattelan su Instagram. “Ludovica Sauer(la sua compagna, ndr) mi fa trovare fuori dalla camera – scrive il presentatore di X Factor – il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!”.

(ITALPRESS).