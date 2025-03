Alessandra Piricelli: «L’aliscafo delle 6.30 anche la domenica!»

Contro le criticità dei collegamenti marittimi che non garantiscono di fatto agli isolani la continuità territoriale arriva l’iniziativa del consigliere comunale di Ischia dott.ssa Alessandra Piricelli, che tra i tanti disagi patiti dai viaggiatori, focalizza l’attenzione in particolare sulla corsa dell’aliscafo Alilauro da Ischia alle 6.30, che nel periodo di “bassa stagione” non viene effettuata la domenica. Un grave problema per chi ha necessità di raggiungere la terraferma per vari motivi, anche di lavoro, seppur in giornata festiva.

La nota, avente ad oggetto proprio «Trasporti marittimi continuità territoriale», è indirizzata al presidente della Giunta Regionale della Campania, al presidente della Commissione regionale Trasporti, al prefetto di Napoli e ai sindaci dei Comuni dell’isola d’Ischia.

Il consigliere Piricelli descrive efficacemente la situazione attuale: «L’Isola di Ischia è una realtà a vocazione turistica che conta circa 5.000.000 presenze annue ed annovera circa 65.000 residenti.

I cittadini dell’Isola di Ischia ed i lavoratori pendolari vivono e subiscono da tempo immemore forti disagi nel settore dei trasporti marittimi, e spessissimo accade che anche se il mare è calmo e quindi non sussistono condizioni climatiche avverse, le corse vengano cancellate, anche senza preavviso e nello specifico, per il periodo che va dal mese di ottobre al mese di maggio dell’anno successivo, la domenica mattina la prima corsa da Ischia per Napoli delle ore 06:30 è soppressa: una corsa fondamentale per chi deve andare a lavoro anche nel giorno festivo, prendere il treno, l’aereo o recarsi in ospedale per problemi di salute o per urgenze.

L’Isola di Ischia ha necessità di avere la continuità territoriale attraverso i vettori del mare che svolgono una funzione di pubblico servizio, e soprattutto avere la certezza che le corse di aliscafo possano garantire i collegamenti con la terraferma soprattutto di primo mattino».

Di qui la richiesta alla Regione, chiamando in causa il prefetto affinché, in caso di prevedibile “inerzia”, solleciti De Luca ad attivarsi: «Tutto quanto premesso, l’istante chiede al Signor Presidente della Regione Campania ed al Presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, di dare indirizzo agli uffici preposti per far ripristinare la corsa dell’aliscafo da Ischia per Napoli, tutti giorni, compresa la domenica, prima corsa del mattino delle ore 06:30 ed avere l’ultima corsa di aliscafo da Napoli per Ischia alle ore 21:00.

A S.E. il Signor Prefetto di Napoli, chiedo gentilmente, per il tramite dei propri uffici, di voler far verificare che sussistano corse assegnate e non coperte dalle società di navigazione, come la corsa di aliscafo da Ischia diretto per Napoli delle ore 06:30 la domenica e di intimare alla Regione Campania che la medesima corsa venga effettuata da una società per garantire l’arrivo in terra ferma alle ore 07:20.

E’ acclarato che da Ischia venga garantito alle ore 06:10 la partenza di un traghetto, ma il medesimo, facendo scalo a Procida giunge a Napoli alle 08:10, orario questo pregiudizievole per chi lavora, chi deve recarsi in ospedale, o partire con il treno o l’aereo e che arreca ai soggetti interessati un ritardo non facilmente colmabile.

Certa che quanto rappresentato non resterà inascoltato, in attesa di un cortese riscontro».