Àleghe, pisci, purtualli e facce formato regione | #4WD

Le liste a supporto del Presidente uscente della Campania, De Luca, dovrebbero essere ben quattordici. Si tratta di una pesca pseudo-miracolosa di politici d’ogni tempo -passato e presente- nella cui rete, tra alghe e pesci, manca ovviamente il futuro.

Ieri, parlando con un mio carissimo amico che ha masticato la politica che conta, mi raccontava di aver ricevuto la telefonata di un redivivo Paolo Cirino Pomicino, che ci teneva ad informarlo della sua vicinanza allo “sceriffo” ed alla sua coalizione. E che dire di Clemente Mastella, del cui trasformismo opportunista non si meraviglia più nessuno e che, dopo aver attinto a piene mani al centrodestra per sé e per i suoi, non ha perso tempo a puntare il dito contro Salvini per giustificare questo ennesimo salto della quaglia a livello regionale. Sua moglie Sandra, persona che nell’unica occasione in cui ho avuto indirettamente a che fare con lei ha dimostrato grande correttezza istituzionale, è tuttora senatrice di Forza Italia. E perché no, l’everlasting Ciriaco De Mita, che dopo essersi rivelato ago della bilancia della sconfitta di Caldoro di cinque anni fa, quest’anno resta saldamente sulle sue posizioni e, nelle ultime ore, pare abbia raggranellato anche la candidatura di un noto esponente della maggioranza casamicciolese nella sua lista, ovviamente anch’egli di centrodestra (altrimenti… che sfizio c’è?).

Vedete, qui c’è poco da farsi maestri! Per ogni cosa serve una faccia e ognuno ne ha una che utilizza come meglio crede, salvandola con comportamenti all’altezza delle persone perbene oppure rendendola irrimediabilmente simile al posteriore per asservirla ai propri disegni e al proprio arrivismo. Del resto, questa è una fortuna, seppure incompresa dall’elettore medio che ne è totalmente noncurante, perché crea un distinguo naturale tra ciascun individuo e fuga il rischio di essere brutalmente omologati gli uni agli altri come tanti “purtualli”.

p.s. Il DAILY 4WARD va in vacanza per ricaricare un po’ le batterie. Se Dio vorrà, ci rivedremo in edicola ed online martedì 25 agosto. Buon tutto a tutti, amici Lettori!