Alcol test e sicurezza al rientro dal mare: i controlli dei carabinieri

I distratti, quelli che diffondono stupide analisi sui social e i sapientoni, ci stanno dicendo – da tempo – che Ischia non è un’isola per giovani e che il by night non c’è più. Un fatto vero solo in parte. La verità, invece, è che Ischia offre un’offerta diversa da quella che ha realizzato negli anni scorsi. Un’offerta ragionata, realizzata lontana dai centri urbani e che viene praticata con una narrazione lontana dai grandi temi e che raccoglie i suoi successi.

È innegabile, infatti, il successo di Sensorama al Negombo così come è stata di successo anche la serata al Carcere del Molino con la proposta di qualità di BPlan e compagni. E, sull’onda lunga dei Leo Brother’s a Citare, i posti giovani di successo sono altrove. Ai Maronti, ad esempio, dove il successo del Rena e di altri (da Nicola ha riconvertito la sua offerta, ad esempio) sono la risposta a chi parla di certo divertimento.

Fenomeni rilevanti che sfuggono ai tuttologi ma che, invece, non sfuggono a chi deve garantire la sicurezza e il controllo del rispetto delle regole.

Domenica sera, appena dopo il tramonto, i Carabinieri di Barano hanno realizzato un posto di blocco per eseguire alcol test a quanti lasciavano al spiaggia dei Maronti. I controlli (qualche patente ritirata a fine servizio) hanno avuto un intento più di prevenzione che repressione. Lo scopo è quello di limitare l’abuso di sostanze alcoliche alla guida. Un’iniziativa, questa, che rientra tra i controlli periodici che l’arma esegue a rotazione nei vari comuni dell’isola e che sono stati già eseguiti tra Ischia, Barano e Forio e che continueranno nelle settimane a seguire.

I controlli ai Maronti, a differenza di altri comuni, sono stati realizzati nel momento più opportuno. Se nei comuni di Ischia e Forio, i controlli vengono effettuati nell’arto notturno, ai Maronti, invece, è più interessante effettuarlo negli orari di punta. La presenza dei Carabinieri, infatti, è un messaggio chiaro anche per le attività di bar e ristorazione che non sono direttamente oggetto di controllo e quindi possono continuare a somministrare, con la consapevolezza che chi beve oltre una certa soglia si fa accompagnare o si prende un autobus.

Una iniziativa che ha raccolto anche il ringraziamento di alcuni residenti che si sono complimentati con il comandante Schiano della stazione di Barano e con i suoi uomini.