Alberto Morelli: «La nomina dei due giudici togati un passo avanti per la Sezione Distaccata»

Dopo mesi di incertezza e mobilitazione, arriva una notizia incoraggiante per il futuro della Sezione Distaccata di Ischia: la nomina di due giudici togati, il dott. Persico per il settore civile e la dott.ssa Lojodice per il penale. Un passo importante che premia l’impegno dell’avvocatura isolana e la determinazione del Foro locale, sostenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

Con l’avv. Alberto Morelli, presidente dell’Associazione Forense di Ischia e delegato al prossimo Congresso Nazionale Forense di Torino, ripercorriamo i passaggi fondamentali di questo risultato, il valore della coesione tra Enti locali, le sfide ancora aperte e gli scenari futuri per la stabilizzazione definitiva della giurisdizione sull’isola.

Avvocato Morelli, una buona notizia per il Tribunale di Ischia. Di cosa si tratta?

«Finalmente sono stati nominati due giudici togati per la Sezione Distaccata del Tribunale di Ischia: il dott. Persico per il settore civile e la dott.ssa Lojodice per il penale. È solo una parte delle buone notizie che ci attendiamo, ma rappresenta già un risultato importante».

Un traguardo raggiunto anche grazie alle rivendicazioni dell’avvocatura ischitana?

«Assolutamente sì. Questo risultato è frutto di un lungo lavoro portato avanti dal nostro Foro, con il sostegno del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, del presidente avv. Carmine Foreste e di tutti i consiglieri. Quando la Sezione Distaccata fu privata delle udienze del giovedì, decidemmo di non fermarci solo alla via giudiziaria – con il ricorso al Tar – ma di proseguire parallelamente anche sul piano della diplomazia istituzionale».

A chi si sente di rivolgere un ringraziamento particolare?

«Ringraziamo senz’altro la dott.ssa Garzo, che si è ripresa da un problema personale, il vicario dott. Giampiero Scoppa e il dott. Fabio Scoppa, che hanno mostrato grande sensibilità verso la nostra situazione. Già in sede di discussione davanti al Tar si era intuito quale sarebbe stato l’esito, che ora si è concretizzato. Ne ero stato informato in anticipo e avevo già avvisato consiglieri e colleghi interessati».

Qual è il prossimo passo nella battaglia per il tribunale di Ischia?

«Ora la sfida si sposta sul piano politico. La diplomazia deve proseguire per ottenere la stabilizzazione definitiva della Sezione Distaccata. Il sottosegretario Delmastro aveva già espresso la volontà in tal senso e ci sono segnali incoraggianti. Ci auguriamo che si possa concretizzare presto».

IL FRONTE COMPATTO DEI SINDACI NEL RICORSO AL TAR

Il ricorso al Tar ha avuto anche una valenza simbolica per l’intera isola.

«Esatto. È stata la prima volta che tutti e sei i Comuni dell’isola hanno impugnato insieme un provvedimento, quello che trasferiva le cause penali a Napoli. Questo fronte compatto è stato coordinato anche grazie al collega Michele Calise, che ha saputo coinvolgere le amministrazioni locali in modo efficace».

Cosa rappresenta per voi il Congresso Nazionale Forense di ottobre a Torino?

«Sarà un’occasione importante per confrontarci con altre realtà che, come noi, sono coinvolte nella questione della riforma della geografia giudiziaria: penso ai tribunali abruzzesi, all’isola d’Elba e alle Eolie. Stiamo già costruendo rapporti in vista di una partecipazione unitaria. Non escludo neppure l’organizzazione di un convegno a Ischia prima di metà ottobre, per prepararci compatti all’appuntamento».

La nomina dei giudici risolve tutti i problemi del tribunale?

«Purtroppo no. Restano criticità, come quelle dell’UNEP, per cui abbiamo già segnalato la necessità di una nuova unità. Proprio oggi parlerò con il presidente Foreste della disponibilità di una persona del territorio che potrebbe essere assegnata, in modo simile a quanto accadde in passato con il dott. Rumolo. Ovviamente sarà necessario il supporto del Consiglio dell’Ordine e della dott.ssa Garzo».

Quali altri ostacoli restano da affrontare?

«Ci sono ancora strascichi legati agli anni passati, che hanno causato l’allungamento dei processi. La riforma del Giudice di Pace ha avuto anch’essa un impatto negativo sui tempi. Tuttavia, oggi possiamo contare su strumenti telematici che rendono alcune procedure più snelle, come le notifiche a cura degli avvocati. Certo, restano nodi da sciogliere anche a livello europeo, ma l’importante è non abbassare mai la guardia».

Le parole dell’avv. Alberto Morelli restituiscono l’immagine di una comunità forense che, pur tra mille difficoltà, non ha mai rinunciato a difendere con determinazione il diritto dei cittadini dell’isola d’Ischia ad avere una giustizia vicina, efficiente e stabile. La nomina dei giudici rappresenta un segnale importante, ma non può considerarsi un punto d’arrivo. Restano criticità operative da affrontare, come quelle dell’UNEP e dell’ufficio del Giudice di Pace, mentre sul piano politico e istituzionale l’obiettivo resta la piena stabilizzazione della Sezione Distaccata.

La partecipazione al Congresso Nazionale Forense di Torino sarà un’occasione strategica per stringere alleanze con altre realtà territoriali e rilanciare, in modo unitario e autorevole, una battaglia che riguarda non solo l’isola, ma i diritti fondamentali di tutti i cittadini nei territori decentrati.