Alberto Barbieri: «Da Napoli un indecoroso attacco alla sezione distaccata di Ischia!»

Ugo De Rosa | Lo scorso 6 aprile si è avuta l’ennesima riprova che a voler chiudere la sezione distaccata di Ischia è la magistratura, mentre il governo Meloni sembra intenzionato a mantenere i presidi giudiziari sulle tre isole. Con la consueta schiettezza e determinazione, l’avv. Alberto Barbieri ha deciso di indirizzare una lettera aperta al Presidente del Tribunale di Napoli, dott.ssa Elisabetta Garzo, in merito allo spiacevole episodio verificatosi durante la visita del sottosegretario alla Giustizia. Un duro atto di accusa e un richiamo alle responsabilità dei vertici del tribunale, che sembrano essere interessati solo a mettere in luce le disfunzioni dell’ufficio senza attivarsi per garantirne la funzionalità.

Scrive l’avv. Barbieri: «La presente missiva a lei indirizzata in quanto rappresentate dell’Ordine Giudiziario competente per la Sezione distaccata di Ischia.

In occasione della visita del Sottosegretario alla Giustizia, On. Del Mastro, alla struttura della Sezione Distaccata, avvenuta in data 06.04 c.a., si è verificato una spiacevole situazione di contrasto istituzionale che poteva ben verificarsi in altri sedi ma giammai innanzi a un folto numero di avvocati e pubblico intervenuto per la visita del detto Onorevole.

La sua rappresentante Dott.ssa Ceppaluni, nel riportare, in modo plateale la volontà sua personale e dell’Ordine Giudiziario di Napoli, ha contrastato vivamente e sostanzialmente la volontà del Ministero di Grazia e Giustizia, ossia dell’attuale governo a stabilizzare il servizio Giustizia sull’Isola d’Ischia fornendo così uno spettacolo indecoroso e poco rispettoso sia delle istituzioni che dei molti cittadini e professionisti intervenuti.

A sostegno di tale tesi faceva notare la disorganizzazione degli Uffici sottacendo la ben più grave disorganizzazione dell’assegnazione dei Magistrati da lei statuita prevalentemente per il settore civile e anche per quello penale, laddove dette assegnazioni vengono effettuate in modo trimestrale consentendo così di fatto una paralisi sostanziale del servizio Giustizia di cui lei è organizzativamente l’unica responsabile.

Ben si comprende come stante la mole dei giudizi pendenti e delle molteplici e delicate questioni da decidere nessuno, dico nessuno, si prende né la briga né la responsabilità di decidere, limitandosi unicamente ed esclusivamente a procrastinare nel tempo anche le più semplici decisioni di fissazioni di udienze per non dire di altre riserve mai sciolte.

A tal proposito è utile ricordarle la sottostima dei Funzionari di Cancelleria che chiaramente diventa ridicola laddove si consideri che a parte il Dirigente Amministrativo, per il settore civile vi è un funzionario, mentre si sbandiera l’innumerevole quantità di procedimenti pendenti.

Tale situazione non solo è a lei nota ma è da lei gestita sempre nella direzione di portare alla estinzione del Servizio Giustizia, lasciando allo stesso, solo l’ossigeno per la sopravvivenza formale.

Evidentemente si perde così di vista la propria funzione, la vostra e dell’Ordine Giudiziario, quali Funzionari dello Stato per un servizio che deve intendersi prevalentemente sociale. Tutte queste disfunzioni che da molti mesi vengono sopportate dagli addetti ai lavori – avvocati, costituiscono una ipotesi di denegata Giustizia, per non dire altro della frustrazione dei cittadini innanzi all’immobilismo totale che si verifica nel servizio Giustizia sull’isola d’Ischia.

La sua rappresentante, la Dott.ssa Ceppaluni, nell’illustrare al Sottosegretario le disfunzioni organizzative della sezione, ha dimenticato volutamente, quelle che si verificano nel Tribunale di Napoli e come se queste di Ischia non dipendessero da chi debba organizzarle.

E’ chiaro che la scena che si è srotolata sul palcoscenico dell’immaginario collettivo è oltremodo destabilizzante per non dire altro, in quanto, si cerca di attribuire sempre ad altri responsabilità che sono le proprie. Ora è che da quanto è stato affermato dal rappresentante del Governo le tre Isole – Ischia, Lipari ed Elba -, costituenti una popolazione di circa duecentomila anime non saranno abbandonate a se stesse anche in previsione della modifica costituzionale, tanto da dover giustificare la loro autonomia sul piano servizio Giustizia, quindi è bene che lei se ne faccia una ragione insieme agli altri Magistrati che la pensano come lei e si attrezzi a che, anche medio tempore, la struttura dell’Isola d’Ischia abbia a funzionare in modo decoroso per dare quantomeno la sensazione al cittadino di una presenza efficace della Giustizia sul territorio».