Alberto Barbieri: “Bene la Meloni, ma è ancora lontano dal sogno della nostra destra…”

Gaetano Di Meglio | Con Alberto Barbieri torniamo a parlare di politica a Casamicciola. L’ultima volta ci eravamo visti in un incontro veloce all’esterno del Bar del Sole per commentare un post su Facebook. Questa volta invece siamo nello studio dell’avvocato, che ha scritto un altro post che ci ha incuriosito. Il vecchio che ritorna tra interessi e favori, chi più ne ha più ne metta.

E’ un po’ questa la sintesi che fai del panorama politico di Casamicciola, che è carente di novità, ma anche di notizie in se stesse. Cioè non si muove nulla. Effettivamente questa può essere la considerazione finale…

“Proprio questa. Quello che mi fa impressione in particolare è la staticità totale non tanto della gente, che si muove, ma la staticità mentale di questo paese. Ricordo che ai vecchi tempi c’erano gruppi di giovani, anche antagonisti del potere dell’epoca, ma erano delle realtà vivaci che si muovevano, delle idee che si portavano avanti, cose interessanti che poi nel tempo si sono dimostrate anche di una certa validità. Oggi invece Casamicciola è veramente piatta, questa è la cosa tristissima, né si vedono all’orizzonte delle novità, perché effettivamente c’è un piattume totale a livello cerebrale. Io non posso mai immaginare che un paese di 7-8000 abitanti non abbia sprigionato delle nuove energie mentali, anche a livello di protesta. Invece vediamo questi comitati che non fanno altro che tutelare i propri piccoli interessi, cioè la pulizia della strada, la casa che è crollata… Ma nessuno che abbia una visione globale del paese, nella prospettiva di un ridisegno totale. Perché Casamicciola deve essere ridisegnata, e dalle fondazioni, nel senso che si deve partire anche dalla organizzazione burocratica del comune. Questo comune non so da quanti anni non ha un dirigente ufficiale dell’ufficio tecnico o dei lavori pubblici, sono tutti responsabili saltuari. Quindi non esiste una programmazione vera futura, anche per realizzare un marciapiede o un piccolo parco giochi all’interno di un rione. Di fronte a queste assenze totali anche a livello di meccanismo burocratico del governo del paese effettivamente cadono le braccia. Allora è possibile che questo paese debba essere così ignorato, negletto, abbandonato da tutto e da tutti? Effettivamente guardandoci intorno vediamo i vecchi agglomerati a difesa della cristallizzazione dei propri interessi, che nel tempo si sono concretizzati intorno a gruppi di potere. Potere che sta a significare le partecipate o qualche altro tipo di attività all’interno del comune che in questo momento non saprei nemmeno indicare”.

LA SCOMPARSA DEGLI IDEALI

Secondo te non è un problema endemico della nostra società? Prendiamo ad esempio Ischia, il comune che in qualche modo si atteggia a capofila. Eppure alle ultime elezioni si è candidato soltanto il sindaco uscente, senza opposizione. Questo mal di maggioranza, definiamolo così, che ha portato un po’ di caos anche a Forio, dove fanno più notizie le defezioni dal gruppo di Del Deo che non gli acquisti. Non è un segno di questa società dove ormai si sono perse un po’ le redini e la bussola, girando a vuoto?

“Veramente questo è il risultato finale, ma le radici di questo male bisogna ricercarle nel fatto che la società, attraverso le evoluzioni degli ultimi tempi, ha frantumato quelle che erano le idee e la fede in determinate cose. Nei tempi passati praticamente l’Italia girava sul dualismo fideistico: c’era il comunismo e l’anticomunismo, diciamo anche il fascismo. Erano delle idee intorno alle quali si coagulavano degli interessi che poi si manifestavano attraverso il movimento delle persone che credendo in qualcosa combattevano per certi ideali, giusti o non giusti che fossero. Oggigiorno questo è completamente sparito. Con la globalizzazione effettivamente si è affermato quello che diceva un filosofo, il quale voleva dimostrare che l’ebraismo aveva sconfitto il cristianesimo. L’ebraismo, fondato sul commercio, sul valore della materialità, aveva sconfitto la spiritualità del Cristianesimo. Questi due valori che una volta reggevano il mondo e quindi anche la nostra società si sono spenti, per cui si è formalizzata una cristallizzazione totale.

Ognuno pensa al proprio orticello, al proprio ego, inteso come soddisfacimento dei propri interessi e tutto quello che c’è intorno non interessa. A Casamicciola questa realtà è esasperata, è presente in modo esponenziale. Faccio un esempio molto banale: non so se tutti sanno che l’assessore della Città Metropolitana alla viabilità e un ischitano, Dionigi Gaudioso. Ebbene, se in questo momento chiamassimo Dionigi e gli chiedessimo: la viabilità dell’isola in che condizioni è? Te ne stai occupando? Le strade della nostra isola, compresa Casamicciola nel senso peggiore, sono delle groviere, non esiste una strada che sia transitabile per un verso o per un altro, per un lavoro o per un altro. Allora io dico: tu che sei l’assessore metropolitano alla viabilità non riesci neanche a guardare in casa tua? Questa è la domanda. Questi esempi, che sono piccole cose di fronte al mare magnum della società italiana, ti danno però il senso e la dimensione di quello che siamo noi sull’isola”.

VITTIME DI TANGENTOPOLI

Lasciando per un attimo Casamicciola e provando un po’ ad allargare i contenuti di questa intervista, nel 1992, con tangentopoli, i giudici decidono che i partiti devono sparire e ci lasciano alla seconda Repubblica. Solo che per noi forse era meglio la prima…

“Ricollegandomi a quello che dicevo prima, innanzitutto gli uomini della prima Repubblica ricoprivano la loro dimensione sia politica che economico-finanziaria. Ognuno aveva la sua dimensione e quella dimensione era il frutto di una crescita normale dell’individuo nella branca in cui lavorava. Oggi invece impera l’improvvisazione. Quindi la prima Repubblica con tutti i suoi difetti, perché ne aveva, ha lasciato delle cose buone e veramente possiamo dire si stava meglio quando si stava peggio, perché se ci guardiamo intorno vediamo effettivamente che nulla funziona più. All’epoca probabilmente il sistema era organizzato in modo diverso, c’erano gradualità, interscambi e soprattutto la gerarchia. Oggigiorno la gerarchia nel meccanismo della burocrazia è venuta meno. Tornando alla prima Repubblica, ricordo sempre l’ultimo discorso di Craxi, e tu sai benissimo di che estrazione politica io sia. Però bisogna riconoscere che l’ultimo grande discorso politico è stato fatto nel Parlamento italiano da Bettino Craxi, il quale in poche parole disse due cose semplicissime: egregi signori, il nostro sistema totale da parte di tutti è questo, è sbagliato modificarlo, non possiamo dare la croce addosso a qualcuno. La magistratura è stata utilizzata e coloro i quali pensavano di utilizzarla sono stati le prime vittime della magistratura, che in quella circostanza si è sentita come se avesse ricevuto l’investitura dal Padreterno e quindi ha gestito anche la politica, influenzandola per moltissime decenni, fino ad arrivare agli ultimi scandali del Consiglio Superiore della Magistratura”.

LA DEMOCRAZIA SOCIALE

Papà raccontava sempre della discriminazione che provava negli anni ‘70 e ’80 per essere appartenente al Movimento Sociale Italiano… Oggi c’è qualcosa di diverso dal Movimento Sociale Italiano che è passato attraverso tante trasformazioni che non stiamo qui a ad analizzare. Si chiama Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni è il Presidente del Consiglio. Che significato ha per un uomo di destra?

“C’era discriminazione, anche se sull’isola l’abbiamo avvertita di meno. Io le battaglie per il Movimento Sociale Italiano le ho fatte insieme a tuo padre, abbiamo vissuto quell’epoca insieme, quando avevamo la sezione a Piazza Croce. Ancorché fossimo un piccolo gruppo, con le nostre proteste e il nostro antagonismo riuscivamo a provocare dei piccoli movimenti all’interno del meccanismo della Democrazia Cristiana. La crescita di Fratelli d’Italia può essere ricollegabile per certi versi al Movimento Sociale Italiano del periodo di Pino Rauti. Aspettando di riprendere un po’ quelle che erano delle basi originarie del Movimento Sociale Italiano, ossia una democrazia sociale. Nel senso che il grande disegno della fiamma tricolore era quello della partecipazione del lavoro al capitale. Quello era il grande sogno del Movimento Sociale Italiano, il lavoro doveva partecipare agli utili del capitale. Questa era la famosa terza via, che non è stata seguita se non per certi piccoli esperimenti che sono stati fatti. Ma secondo me continua ad essere la strada maestra per far sì che vi sia una società migliore di quella di oggi. Ti ripeto, Fratelli d’Italia per certi versi ha intrapreso questa strada nel momento in cui parla della riqualificazione delle periferie delle grandi città, cioè ascoltare le esigenze delle periferie, della vera popolazione di una nazione. Però da questo ad arrivare a quello che era il grande disegno politico della destra di quell’epoca ce ne vuole ancora”.

Che valore ha invece il fatto che Giorgia Meloni sia la prima premier non solo donna, ma anche di destra del nostro governo?

“Secondo me oggi fare un discorso squisitamente italiano all’interno della geopolitica mondiale ha poco valore, perché l’unica parola a cui si può attribuire valore è la tutela degli interessi particolari della nazione. Nel senso che fra il conflitto di interessi dei vari Stati dell’Europa con questo tipo di governo con la Meloni si può avere una voce più ferma, meno conciliante e più determinata rapporto agli interessi nazionali e questo secondo me è il primo vantaggio di questo governo di destra. E’ una donna molto valida, in gamba, che io ho sempre sostenuto proprio perché si è sempre impegnata sul piano sociale. Mi auguro che possa andare avanti e che la Lega non faccia colpi di testa, per portare avanti per i primi 5 anni un governo stabile e che possa raggiungere certi risultati sui problemi nazionali che sono di grandissima entità”.

STOP AL “BALLETTO” DI GIUDICI

Per chiudere questa piacevole conversazione ce un problema che ti tocca da vicino. Il tribunale, la stabilizzazione, la questione dell’Assoforense e dello Statuto. Proviamo ad analizzarlo a 360 gradi.

“Mi inviti a nozze, come si suol dire. Per il tribunale io da sempre mi sono battuto, lo sanno tutti che insieme ad altri colleghi abbiamo rischiato e abbiamo subito dei procedimenti penali proprio per affermare l’esistenza della tutela giurisdizionale sull’isola d’Ischia. Ti dirò che in questi ultimi tempi Giampaolo ha fatto un ottimo lavoro di collegamento con le alte sfere ministeriali e praticamente dobbiamo un po’ a lui e un po’ anche al cambio della politica nazionale il fatto che oggi si respiri un’aria un po’ più serena per il mantenimento del tribunale. Io sono quasi certo che il tribunale sarà stabilizzato, perché in questo senso ci sono state delle promesse che non sono come quelle che fanno gli attuali candidati a Casamicciola, che portano i vecchi programmi… Vorrei tornare al discorso di prima, al programma di Giovan Battista Castagna di 7-8 anni fa. Vorrei chiedergli: cosa hai fatto di questo programma diventato carta straccia?

Tornando al tribunale, abbiamo constatato la conferma della serietà degli impegni di Fratelli d’Italia per la proroga e oggi abbiamo la certezza che avremo la stabilizzazione sull’isola d’Ischia, perché la meritiamo. Non per meriti personali, ma perché la collettività ha necessità assoluta di avere un tribunale a cui rivolgersi nella immediatezza, perché effettivamente Napoli è troppo lontana per determinati servizi alla collettività. Faccio un esempio brevissimo, quello della volontaria giurisdizione, che è una materia delicatissima e che già comporta delle disfunzioni socio-economiche Significa disabili, accompagnamento, pensioni, minori e tante altre cose, ma questo è quello che interessa la carne viva della società. Quindi queste tematiche non possono essere portate lontano, devono essere affrontate sul posto. Questa in linea di massima la situazione del tribunale di Ischia. Bisogna dare una sferzata al presidente del tribunale di Napoli, cosa che io sono pronto a fare nella prossima assemblea, perché deve finire la storia dei magistrati ballerini. Nel senso che non devono stare tre mesi e andare via, perché un magistrato che viene per 90 giorni sull’isola d’Ischia non può fare nulla, se non quello di differire sine die le questioni che pendono. E poi teniamo presente che una causa, una questione di diritto fra due cittadini viene presa in considerazione da tre magistrati o quattro. Chi è che deve decidere? E’ come se ci fosse una sottrazione del giudice naturale. Diciamo che la Cassazione non aveva tenuto conto del caso specifico di Ischia quando ha autorizzato il passaggio, quindi praticamente anche il presidente del tribunale deve cambiare regime. Io qualche tempo fa dissi una frase che poi lascia un po’ il segno: nel 1800 qui mandavano i delinquenti, oggi mandano i magistrati. La pronunciai quando arrestarono quei due magistrati e molte persone si ribellarono a questa mia battuta, ma è una battuta vera. In quel periodo mandavano a Ischia tutti magistrati che dopo un breve tempo venivano arrestati e che praticamente per la brevità del loro incarico non erano in grado di fare nulla. Questa è una responsabilità enorme del presidente del Tribunale”.