Albero Morelli “Tappa importante nella battaglia per la stabilizzazione”

Con il presidente dell’Assoforense dell’Isola d’Ischia, Alberto Morelli, per commentare questo riconoscimento a due persone che si stanno impegnando per la battaglia comune della stabilizzazione del tribunale di Ischia. L’avvocato Francesco Caia, da sempre vicino con l’Ordine degli avvocati di Napoli e con il Consiglio Forense e il sottosegretario alla Giustizia, l’onorevole Del Mastro.

“E’ un momento veramente emozionante non solo per Forio ma per l’intera comunità dell’isola di Ischia. Sono due persone che si sono spese tanto. Francesco Caia dalla prima ora. L’onorevole Del Mastro è entrato subito in empatia con la nostra comunità. Un ringraziamento va fatto anche all’onorevole Michele Schiano che ci è stato vicino.

Stiamo cercando di coadiuvare il Comune di Forio in questa organizzazione veramente da mesi. Un evento nato sotto la precedente gestione del direttivo da parte del presidente Gianpaolo Bono, di cui facevo parte anche io e dal sindaco Francesco Del Deo. Però come nelle migliori situazioni, anche i cambi di squadra non hanno inciso sul risultato finale. Perché anche la nuova amministrazione e con il nuovo direttivo, siamo qui a commentare un risultato importante per l’isola di Ischia. L’impegno del sottosegretario alla Giustizia di stabilizzare il nostro tribunale è fondamentale.

Ma ti dico di più, è fondamentale avere anche questa proroga per altri due anni, perché i giudici e tutto il personale devono capire che adesso si fa sul serio, adesso si lavora. Adesso bisogna dare anche una efficienza alla macchina della giustizia di Ischia. Come ti dicevo il giorno della mia elezione, oggi, con i sistemi telematici che vengono forniti a noi avvocati e agli operatori di giustizia, è tutto molto più semplice. Non c’è bisogno di personale in maniera esagerata, c’è solo da organizzarsi e trovare persone idonee a sfruttare questa nuova tecnologia che il Ministero sta mettendo a disposizione e avremmo sicuramente una macchina della giustizia più efficiente.”