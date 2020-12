Albero di Natale a noleggio a Lacco Ameno: 6 abeti noleggiati a Melito per 12 mila euro

Ida Trofa | Il Covid non ferma gli allestimenti natalizi a Lacco Ameno, non sarà il Natale dei grandi sfarzi e dei mega impianti luccicanti, ma sarà un natale con gli alberi a noleggio. 6 abeti con allestimento al costo massimo di 12 mila euro.

Non ci sarà il tradizionale albero altissimo e luminoso sul porto ed al centro del paese. La novità di quest’anno però sarà dunque un certo contenimento delle spesa ed il ricorso all’abete noleggiato, il cui costo, però, proprio contenutissimo non sembra.

Infatti con determinazione Reg. Gen. N. 781 del 09/12/2020 Serv. N. 138 del IV settore Urbanistica ed edilizia privata è stata disposta la fornitura a noleggio ed allestimento di abeti decorativi da collocare sul territorio comunale in occasione delle festività natalizie 2020/2021. Si tratta di una determina a contrarre e affidamento incarico. Lo ricordiamo con Deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 07/12/2020 è stato deliberato: “Di promuovere, in occasione delle imminenti festività natalizie, anche di concerto con organizzazioni pubbliche e private, l’organizzazione di iniziative al fine di contribuire al consolidamento della coesione sociale e della solidarietà dell’intera comunità, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materi ad emergenza sanitaria da Covid 19“.

In ciò di procedere, inoltre, a fare quanto necessario per collocare dei simboli dell’atmosfera natalizia nei punti strategici del Comune ed, in particolare un abete illuminato, simbolo del Natale, per ciascuno dei seguenti luoghi del territorio comunale: Piazza Santa Restituta; Piazza Pontile; Piazza Fango; Piazza Rosario; Piazza Girardi; Piazzale Mezzavia.

In particolare, per quanto concerne gli addobbi natalizi la spesa, in considerazione di quanto specificato in premessa, dovrà essere contenuta e, comunque, non superiore ad €. 12.000,00.

Il responsabile del IV settore Alessandro Dellegrottaglie ha cosi ritenuto necessario dare esecuzione alle attività in questione provvedendo alla fornitura a noleggio ed all’allestimento di n.6 abeti decorativi da collocare sul territorio comunale in occasione delle festività natalizie.

Ovviamente l’architetto Dellegrottaglie. Su specifico indirizzo politico, si presume, ha avocato a se, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto. Appare quasi pleonastico rimarcare una certa metodologia nell’assunzione dell’ e procedure d’appalto di beni e servizio. Vi si scorge tutt’altro che la trasparenza.

Il capo dell’urbanistica, a seguito di un indagine di mercato ha stabilito di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto ad una ditta specializzata, è stata contattata per le vie brevi la ditta “MARINO PLANTS S.R.L.” di Melito di Napoli alla Via Pizzone n°58, il 07 dicembre 2020 ha ottenuto una offerta per un importo per complessivi € 10.125,87, comprendente la fornitura a noleggio di n.6 abeti e l’allestimento e decorazione degli stessi. L’offerta ed in linea con le valutazioni di mercato per interventi similari. La sintesi del solito favore da fare all’amico del’amico. La strenna natalizia buona, insomma.

La spesa di € 10.125,87 trova copertura Nel Bilancio di previsione 2020 -2022 secondo quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 07/12/2020. E così, Natale fu a Lacco Ameno anche in tempi di Coronavirus.