Alberi natalizi piantati alla Maddalena, ieri la cerimonia. Entusiasmo e partecipazione

Tanto entusiasmo e soprattutto tanta partecipazione ieri mattina per la cerimonia di ripiantumazione degli abeti natalizi nel bosco della Maddalena. Un gesto simbolico eppure ricco di importanza per i piccoli studenti casamicciolesi che cosi imparano a conoscere e rispettare il proprio territorio

Ida Trofa | Istruzione ed ambiente, tradizione e amore per il proprio paese, cosi si è aperto e chiuso il previsto appuntamento per la ripiantumazione degli abeti natalizi che in questa edizione 2019 delle festività hanno adornato le strade e le piazze del paese. Adottati ed abbelliti dai cittadini durante la pausa di Natale, ora torneranno a nuova vita, si spera attesa la particolarità dell’habitat, ripopolando il bosco della Maddalena.

Una mattinata comunque intensa nel Bosco della Maddalena con i giovani studenti dell’Ibsen che hanno assistito con trasporto entusiasmo alla cerimonia di piantumazione degli abeti Alla presenza del personale docente e della presidente del consiglio comunale Nunzia Piro, tra canti, poesie, striscioni e cartelloni i nostri ragazzi hanno dimostrato una straordinaria sensibilità verso la terra e l’ambiente in genere. E a breve, con la piantumazione dei lecci, sarà avviata l’opera di rimboschimento del polmone verde come previsto dal progetto di bonifica e recupero dell’area.

Gli operai della Città Metropolitana, già al lavoro per tagliare gli alberi malati, hanno proceduto alle operazioni alla presenza di 106 studenti dell’Istituto Comprensivo Ibsen (62 della Primaria e 44 della Secondaria) . Entusiasta il presidente Piro: “Un appuntamento importante che ha visto protagonisti i bambini. Un gesto che resta simbolico in attesa del tipo lamento del nostro parco boschivo con specie Arbore e approvate e studiate per recuperare questo polmone di verde“.