Al voto. Lacco Ameno scrive il suo futuro

Referendum, elezioni regionali e comunali 2020, affluenza alle 12 oltre il 12%. Si vota in Toscana, Liguria, Veneto, Puglia, Campania, Marche e Valle d’Aosta, al referendum si vota “Sì” per tagliare il numero degli eletti in Parlamento, “No” per lasciare invariato il numero dei parlamentari. Si vota oggi dalle 7 alle 23 e si prosegue domani dalle 7 alle 15, dopodiché inizieranno le operazioni di spoglio. Si vota anche per le amministrative in 1177 Comuni. Affluenza alle 12 è oltre il 12%.

A Lacco Ameno invece si prova a scrivere il futuro con la elezione del sindaco e dei consiglieri comunali. Dinanzi ai seggi di via Fundera sfilano i candidati e le misure anticontagio impongono attese improbe agli elettori, tra necessità di evitare gli assembramenti e assumere tutti i dispositivi di sicurezza. Il primo voto ai tempi del Coronavirus sta imponendo attese e trafile complicate. Anche un’ora di fila per votare. Non è sfuggita la necessità, sopraggiunta più volte, da parte delle forze dell’ordine di invitare a gran voce i candidati a lasciare le aree di voto e le zone dei seggi perimetrate. Rispetto al passato si rileva comunque una certa serenità brogli atteggiamenti rispetto ad un passato spasmodico di caccia all’elettore. Ma questa è l’area prospiciente i seggi. Il voto prosegue!