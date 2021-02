Al via “Storie di Coraggio” con ospite Raffaele Capperi

- Advertisement -

Il Consigliere alle politiche giovanili Luigi Primario ha promosso sul suo profilo Facebook l’iniziativa “Storie di Coraggio”, promossa dall’ Associazione “Procida Coraggiosa” e patrocinata dal Comune di Procida.

Primario ha dichiarato quanto segue:

“Non abbiate paura di mostrarvi come siete.

Nessuno ha il diritto dI sminuire la tua persona.

Se hai qualche problema, parlane, sempre.”

Raffaele Capperi è un ragazzo di Cremona di 26 anni, nato con la sindrome di Treacher Collins (la stessa raccontata nel film Wonder). Non aveva il mento e lo zigomo e, soprattutto, non ha potuto sentire nulla fino a 19 anni, quando ha potuto utilizzare l’apparecchio acustico.

Nonostante i problemi dovuti alla sua malattia, Raffaele, Gnaffo per chi lo segue su TikTok, ha affrontato la vita con positività. Purtroppo sul suo cammino ha incontrato gente cattiva, dai ragazzi che l’hanno bullizzato durante il suo percorso scolastico, fino a due professori che alle superiori l’hanno preso in giro per il suo udito.

Raffaele ora lotta per combattere il bullismo e il cyberbullismo e si impegna quotidianamente a mandare messaggi di sostegno a chi soffre per questi motivi. Per questo, sarà in diretta con noi Lunedì 8 Febbraio, alle ore 18,00.

Ringrazio i ragazzi dell’associazione “Procida coraggiosa – Associazione d’idee” che mi hanno coinvolto, come delegato alle Politiche Giovanili, in questo percorso che racconta le “Storie di coraggio” dei giorni nostri”.