Al via l’esercitazione intercomunale di protezione civile sul rischio idrogeologico

È partita questa mattina l’esercitazione intercomunale di protezione civile per il rischio idrogeologico, volta a testare l’efficacia del primo piano intercomunale dell’isola di Ischia. Tale Piano, frutto della collaborazione delle amministrazioni comunali, con il supporto della Struttura Commissariale, della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli, è stato elaborato a seguito dell’aggiornamento dei rispettivi piani comunali di protezione civile, come previsto dall’ordinanza commissariale n.18 del 27 febbraio 2024.

L’esercitazione, organizzata dalla Protezione Civile Nazionale e dalla Regione Campania, in collaborazione con la Struttura Commissariale, la Prefettura di Napoli, i Comuni dell’isola, le Strutture Operative e le componenti del Servizio Nazionale e i centri di competenza del Dipartimento si svolgerà tra oggi e domani, interessando tutto il territorio dell’isola.

Lo scenario di evento previsto prende spunto dal fenomeno franoso del 26 novembre 2022 e interessa in particolar modo l’area di Cava del Monaco al confine tra i comuni da Casamicciola Terme e Lacco Ameno. Se la giornata di oggi è dedicata alla verifica delle procedure del sistema di allertamento, con l’attivazione dei presidi territoriali, e del flusso delle comunicazioni tra i centri di coordinamento, domani l’attenzione sarà concentrata soprattutto sulla gestione degli scenari operativi organizzati direttamente sul territorio.

La giornata di oggi si è aperta con l’emissione del bollettino meteo del Centro Funzionale Decentrato della Regione Campania e con l’avviso di allerta meteo-idrogeologica e idraulica di livello giallo, a partire dalle ore 14. Subito dopo, la Sala Operativa Regionale Unificata (SORU), sulla base delle precipitazioni osservate e attese a breve termine, ha trasmesso ai Comuni dell’Isola un nuovo avviso di Allerta arancione, a fini dell’attivazione dei Centri operativi comunali (COC) e del Centro operativo intercomunale (COI), così come previsto dai piani di protezione civile approvati o in corso di approvazione.

Come da programma, già da ieri e per tutta la mattina di oggi, nelle scuole che hanno aderito all’iniziativa (Liceo Giorgio Buchner e Istituto Comprensivo Ischia 2 – G. Scotti nel Comune di Ischia, ICS Anna Baldino nel Comune di Barano, I.C. Mennella – plesso Fundera a Lacco Ameno e Istituto Comprensivo Forio 1, I.C. Avallone nel Comune di Forio, l’Istituto Superiore E. Mattei di Casamicciola), si sono svolti incontri formativi rivolti agli studenti e alle studentesse delle scuole primaria e secondarie di primo e II grado. Incontri curati direttamente dai dirigenti e dai funzionari della Protezione civile della Campania e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. Si tratta di attività, parte delle campagne divulgative “Io non rischio” e “Il Geologo nella scuola: Memoria e consapevolezza per prevenire i rischi di domani” promosse dalla Protezione civile, dalla Regione Campania e dall’Ordine dei Geologi della Campania, che sono volte a sensibilizzare e ad accrescere la consapevolezza sui rischi, con l’intento di promuovere azioni e comportamenti alla propria salvaguardia.

L’esercitazione che oggi terminerà, indicativamente alle 18, con l’attivazione dei COC e dei flussi comunicativi con il CCS della Prefettura di Napoli e la SORU, proseguirà domani a partire dalle 10, con l’emissione dell’avviso di allerta rossa per l’aggravamento delle condizioni meteo avverse, e la conseguente attivazione della fase operativa di allarme.

Si ricorda che nella mattinata di domani, arriverà a Ischia il Capo Dipartimento della Protezione civile Nazionale, dott. Fabio Ciciliano, che sarà accolto dal Commissario Straordinario, Giovanni Legnini, a Palazzo Reale dove, alle ore 11.30, si terrà un incontro per illustrare lo scenario esercitativo e il rapporto sulla gestione della fase emergenziale e sullo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione e di mitigazione del rischio idrogeologico. L’incontro, a cui parteciperanno i Sindaci di Casamicciola Terme, Giosi Ferrandino, di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, di Forio, Stanislao Verde, di Ischia Vincenzo Ferrandino, di Serrara Fontana Irene Iacono e di Barano, Dionigi Gaudioso, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, e il direttore della protezione civile regionale, Italo Giulivo, è aperto anche alla stampa.

Subito dopo, il Capo Dipartimento e il Commissario si sposteranno in località Cava del Monaco per osservare le attività operative, tra le quali la simulazione della ricerca e dell’individuazione di una persona scomparsa (figurante) con successivo recupero, tramite verricello, e trasporto sull’elicottero dei Vigili del Fuoco verso l’elisuperficie di Casamicciola. Da lì, il ferito sarà trasferito al porto di Ischia per poi essere trasportato con l’idroambulanza della Capitaneria di Porto ad una struttura ospedaliera di Napoli. Alle 15, il Capo dipartimento e il Commissario si recheranno poi in sopralluogo al centro di accoglienza della popolazione evacuata dalle aree interessate, predisposto presso il Palazzetto dello Sport di Forio. Le attività si concluderanno intorno alle ore 18.30 al termine della videoconferenza conclusiva tra DPC/Regione/Prefettura Napoli/Comuni.

Nel corso di tutta la giornata, nelle piazze dei Comuni saranno allestiti i gazebo della campagna di comunicazione nazionale “Io non rischio” in cui i volontari di protezione civile diffonderanno ai cittadini le buone pratiche di protezione civile, informandoli sui rischi che caratterizzano il territorio e sui comportamenti corretti da adottare per ridurne gli effetti, anche attraverso la distribuzione di materiale divulgativo fornito dal Dipartimento e dalla Regione Campania.